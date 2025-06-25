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瑞銀預期中國大陸關稅30%-40% 有利陸股後市發展

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清（右）預期，中國大陸關稅可能落在30%-40%，加上房市回穩，看好陸股仍有上漲空間。圖/仝澤蓉攝影
瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清（右）預期，中國大陸關稅可能落在30%-40%，加上房市回穩，看好陸股仍有上漲空間。圖/仝澤蓉攝影

瑞銀今天舉行2025年中全球展望及亞洲前景記者會，瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清預期，中國大陸的對等關稅可能落在30％至40%，美國的有效關稅稅率可能會在15%左右，這將導致美國經濟放緩，預期美國9月起降息二次，共2碼，並使得美元走弱。

鄭汪清表示，大陸的關稅一定會下降，因為他有稀土優勢；稀土有兩種「輕稀土」和「重稀土」，大陸的重稀土產量占全球98%，影響著美國武器以及科技產品的生產，因此預期關稅會降到30％至40％，這也使得中國大陸股票有上漲機會。

鄭汪清並認為，美國在與亞洲其他國家談判關稅時，一定會包含貨幣，例如韓國如果加徵25%關稅，若韓元貶值25%，那關稅就白談了；因此，美國會用他的影響力告訴亞洲國家，不准進場干預貨幣。而美元因為降息因素，會持續走弱。

瑞銀預期大陸第1季經濟成長率優於預期，主要是受關稅生效前的提前出口提振，第2季、3季經濟增長會放慢，估計今年全年達到4.5％以上；如果中國大陸政府採取更強大經濟刺激規模，會增長到5.5%，但目前因為還在等待關稅談判結果，因此尚未採取刺激經濟措施。

好消息之一是大陸的房地產已經開始回穩，近期買賣成交量和價格都已經趨穩，但是數字波動仍高，尚未看到復甦前景。

另一方面，庫存率也下降了，這些正面消息都有利於陸股反彈；鄭汪清認為，儘管陸股已經開始反彈，但是目前估值仍低，大陸股票目前不貴，還有進一步增長的空間。

不過鄭汪清提醒，投資陸股要小心，例如那些競爭激烈的產業，像是消費產品、電動車等，一但陷入價格競爭，都可能影響公司獲利表現。

關稅 美國經濟

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