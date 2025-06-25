旅平險投保心法 全程、保足、強化意外與醫療

台灣人壽保險提醒國人，夏季出遊必備旅行平安險（簡稱「旅平險」），只要掌握「全程保障、保額足夠、強化意外與醫療」三大重點，就能轉嫁風險安心出遊。

暑期是闔家出遊的旺季，台灣人壽呼籲無論是國內輕旅行或國外深度之旅，都應善用保險轉嫁風險。旅平險是出遊必備「行囊」之一，自己和家人都要完備保障，投保時務必注意三點不漏，首先是保障範圍是否涵蓋旅遊全程，第二是保障額度要足夠，第三要加強海外意外與醫療保障，才能負擔國外旅遊意外或突發疾病住院所衍生的高額費用，並獲得妥適的醫療照護。

根據日本觀光廳統計，今年1至4月台灣民眾赴日本觀光突破216萬人次，較2024年同期成長逾一成，蟬聯國人最愛旅遊國家。台灣人壽回饋保戶，凡是投保旅平險並附加「海外突發疾病醫療健康保險」附約，赴日旅遊醫療保障自動提高1.5倍，保障更完善；此外，7月1日至11月2日期間前往日本MITSUI指定商場服務台，出示台灣人壽保戶專屬QR碼，即可免費兌換「外國人購物優惠券」及「500日圓購物券2張」，增加血拚小確幸。

台灣人壽規劃多元旅平險投保管道，包含機場櫃檯、網路投保、電話平安Call Call卡等全年無休服務，出遊隨時隨地都能「保」平安。

此外，8月31日前網路投保台灣人壽旅平險還有機會抽100克黃金條塊（價值約新臺幣34萬元）、雙人亞洲來回機票等好禮；全家出遊的民眾，台灣人壽建議可事前免費加入「平安Call Call卡」會員，未來每趟旅程出發前一小時，只要撥打0800-03-1680免付費電話，即可幫一家人同時投保旅平險，方便又快速，10月31日前投保滿額再抽價值新臺幣6千元即享券。