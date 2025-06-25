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台幣失守29.4關卡 收29.391元、升值1.45角

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣今天升值1.45角，以29.391元作收。（路透）
台幣今天升值1.45角，以29.391元作收。（路透）

股匯雙升使熱錢加速流入，廠商也放大拋匯力道，台幣兌美元今日不但失守29.5元關卡，收29.391元，尾盤更來到29.352元的今日盤中最高點，最後央行雖然出手作價，但仍難讓匯價回到29.5之上；而台幣今日升值0.49%，亦為亞幣主要貨幣升幅最猛。

今日成交量在台北外匯經紀公司為13.7億美元，比起昨日的10.44億美元增逾3成，不只外資擴大匯入力道，廠商也擔心再不拋台幣會升更多，因此放大拋匯力道。在亞洲各主要幣別裡，台幣尤其升最多，若以今日收盤價觀察，台幣、日圓、新幣、人民幣都漲，但台幣漲幅遠遠超過其他幣別。

拋匯 台幣

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