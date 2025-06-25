康和證券捐款嘉義安道基金會 協助弱勢失能老人

嘉義縣天主教安道基金會附設安納家園日前舉行感恩募款餐會，康和證（6016）捐款10萬元，由安道基金會董事長浦英雄主教代表接受捐款，協助嘉義縣偏遠獨居弱勢失能老人長期收容照護，落實康和證券企業社會責任的實踐。

康和證券指出，這次捐款更是拋磚引玉，期望大家行有餘力，能多捐款給安道基金會，讓需要被照顧的老人得到完善照護。

安道基金會114全年度尚需籌措照護運營資金為1,000多萬，主要為醫療設備耗材、伙食費、人事費等費用支出尚需籌措，附設之安納家園老人長期養護照顧中心，提供重癱照顧35床、養護照顧62床，合計97床，為24小時養護照顧住宿服務。

嘉義縣已邁入超高齡社會，轄內每5個人，就有一位超過65歲的老年人口，人口老化嚴重，為解決可能衍生的問題，需要多方面的照顧模式。安道基金會非常感謝康和證券伸出援手，捐贈善款中除幫助安置於安納家園老人長期照顧中心，孤苦無依弱勢失能老人住民照顧經費外，也協助縣內偏遠地區獨居長輩們送餐需求。

因嘉義縣偏鄉各地距離遙遠，安道基金會特別在嘉義縣番路保祿老人日間照顧中心，設立中央廚房系統聘請專業廚師及送餐人員，提供獨居長輩送餐服務，讓他們每天收到餐盒時是熱騰騰飯菜，康和證券捐款給予需要的溫暖與幫助，讓安道滿足每一位需要照顧的長輩。

康和證券表示，像是嘉義安道基金會、台灣露德協會、台北市基督教勵友中心、台南普門仁愛之家等等，因為知名度較低，大家比較不熟悉，所以急需善心捐款支持與各項物資援助。

康和證券對企業社會責任反饋一向不遺餘力，關懷照護弱勢族群、偏鄉兒童教育、老人安養照顧不足、兒少關懷、環境保護、反詐騙等很多議題，除了政府挹注各項資源補助外，主要還是靠社會上很多慈善社會福利基金會、社福單位等的實際關懷與陪伴，期大家能奉獻捐款或物資，發揮小愛成就大愛。