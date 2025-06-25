新光銀行再度榮獲辦理中小企業放款績優銀行

金管會24日舉辦「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」表揚典禮，新光銀行再度榮獲「辦理中小企業放款績優銀行」，由新光銀行總經理李正國代表接受金管會主委彭金隆頒獎表揚。

總經理李正國表示，新光銀行重視企業金融業務，著重中小企業客群服務之經營宗旨，長期以來秉持在地經營的精神，提供中小企業在地金融服務，近年拓展新增企金分行，深耕與中小企業的夥伴關係，協助國內中小企業取得經營資金，以創造與中小企業雙贏契機，針對金管會所提供之獎勵措施，亦將妥善規劃運用，讓未來營運發展有更多實質助益。

中小企業授信為2025年業務發展重點之一，考量在地化經營特性，提升既有客戶經營效率及服務品質，持續開拓鄰近區域的中小企業客群，其次，善用中小企業信保基金工具，招攬多元產業的優質客戶，分散產業及單一客戶集中度，並建構完整的企金產品線服務，增加應收帳款、貿易融資等業務往來機會，提升中小企業及貿易融資客群基盤，強化與中小企業往來緊密關係。

放眼未來，持續扶植中小企業所需資金以及與六大核心戰略產業建立長期夥伴關係，配合金管會及國家重點政策措施，完善風險控管，與中小企業共同邁向永續經營。