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富邦人壽辦「ESG 環境永續暨綠色採購供應商交流大會」打造永續供應鏈

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

「一個人走得快，一群人走得遠」富邦人壽致力推動低碳永續，自2021年起已連續5年舉辦「ESG環境永續暨綠色採購供應商交流大會」，2025年再次邀請逾200家合作廠商，攜手供應商夥伴邁向低碳淨零的永續願景，引導產業、投資人、消費者共同重視綠色永續，共同因應2025碳價元年和2050淨零目標。

富邦人壽總經理陳世岳表示，為響應金管會綠色金融行動方案3.0，加速企業減碳轉型與碳風險管理，富邦人壽積極開發綠色供應商，幫助對永續議題尚在摸索階段的中小型供應商夥伴提升永續意識，並致力於淨零轉型、減碳節能、人權人力發展及資訊安全與透明等ESG議題的具體作為，打造「共同的永續未來」。

5年累計與近600家供應商交流 成功輔導及引進社創組織達86家

碳排放和氣候變遷問題日益受到全球重視，台灣企業該如何落實ESG指標已成為當前重要課題，今年交流大會特別因應碳管理議題分享「『碳』索永續，掌握綠色轉型商機」，以及呼應「資訊安全」、「勞工人權」、「防詐推廣」、「誠信經營」等最新趨勢也在會中共同交流，攜手合作供應商探討永續發展及多元創新經營。「ESG環境永續暨綠色採購供應商交流大會」舉辦至今已累計近600家廠商響應，亦成功輔導及引進社創組織家數達86家，富邦人壽期許未來能挹注更多活力與機會，持續帶領供應商追求永續共好的環境。

綠色採購金額累計達9億元 串聯上下游建立低碳永續供應鏈

企業內部亦導入綠色營運管理，富邦人壽截至今年5月累積綠色採購金額達9億元，並九度榮獲臺北市環保局「綠色採購績優單位」認證、臺北市產業發展局首屆台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」和「採購貢獻獎(金獎)」，透過在地採購和策略性合作，將經濟活力與社會價值深度結合，積極帶動永續共好。

富邦人壽 人權 ESG

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