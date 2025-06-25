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00940配息升至0.04元 年化配息率回升5.3%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

元大臺灣價值高息（00940）公告最新配息金額，反映台股進入除息旺季，每受益權單位配息金額從0.03元調升至0.04元，以6月25日收盤價9元計算，單月配息率0.44%，年化配息率回升至5.3%，將於7月10日除息。

台股進人除息旺季，逐步配發2024年獲利，上市櫃公司受惠Al供應鏈需求熱絡，金融、貨櫃航運等產業獲利亮眼，整體稅後純益達4.06兆元，年增38.2%，為史上次高水準，將體現於股息配發的增長，過去一段時間先行調整配息金額的月配高股息ETF，在獲得企業股息後也反映在配息金額調升之上。

本次00940配發0.04元，換算年化配息率約5.3%，高於大盤現金殖利率的3.2%約2.1個百分點，突顯高股息特色選股可取得較大盤為佳的配息表現。00940於5月進行完今年第一次成分股調整，目前持股涵蓋AI伺服器、IC設計、電子通路、航空、內需消費、銀行型金控等，持續分散布局現金流充裕、獲利穩定的高股息企業。

法人指出，台股規模最大的月配高股息ETF復華台灣科技優息（00929），近期調升股息金額後，6月年化配息率約4.8%，而本次00940配發金額也出現上調，顯示月配高股息相對低迷的階段已過去。觀察00940過去的配息政策相對穩定，僅出現兩次各調降0.01元，預期此次股息調升為反映股息發放旺季收入，應能維持一定期間。

而統計千億級高股息ETF，自4月9日台股低點以來至6月24日反彈表現，元大高股息（0056）上漲25.7%最高，其次即為00940的23.3%，國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息績效介於20.8%至18.7%不等，00940價值投資選股對績效表現具有助益。

高股息 金控 月配息 元大 ETF

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