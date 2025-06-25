瑞銀：美元長期趨勢走弱 應多元配置不同幣別

瑞銀台灣區總經理蘇韋毓今天表示，隨著美國財政赤字擴大，加上美國償債、發債能力等變數，美元長期趨勢可能走弱，台灣投資人過去習慣「美元本位」的資產配置，提醒投資上應考慮多元幣別與避險工具，才能因應外在劇烈變化。

瑞銀今天舉行2025年中全球展望及亞洲前景記者會。瑞銀台灣區總經理蘇韋毓指出，今年以來美國貿易政策掀起全球金融市場震盪，近期更受到中東地緣政治變化，可以說全球市場持續受到政策、科技、地緣政治牽動，其中，市場最主要不確定性因素來自美國貿易政策。

蘇韋毓表示，美國總統川普風格是「雷聲大雨點小」，後續跟各國協商，美國關稅政策出現降溫跡象。

他提醒，短期雖有許多不確定性因素，但中長期來看，像是AI科技、電力與資源、長壽經濟等主題仍具備結構性成長潛力。此外，隨著美國財政赤字擴大，加上美國本身償債、發債能力變數，美元長期趨勢可能走弱，台灣投資人過去習慣「美元本位」的資產配置，提醒資產配置要考慮多元化幣別跟避險工具，才能在變化中持盈保泰。

瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清表示，瑞銀預估基本情境為今年底美國有效關稅稅率為15%，但不確定性仍高，稅率會導致美國經濟放緩，2025年美國國內生產毛額（GDP）成長率約1.5%，也預期原本90天暫緩期有可能再延長。

瑞銀預期，中國有效關稅會降到30到40%（2024年為10%），全球其他地區關稅則可能介於10%到15%。

鄭汪清分析，過往投資人在美元資產持有比例很高，但長期來看美元會走弱，建議手上如果很多美元一定要分散到歐元、新加坡幣、瑞士法郎、澳幣等其他幣別，不過，其他幣別投資工具確實較少。

金管會日前宣布高雄專區7月啟動，瑞銀在台分行也在獲准試辦業務名單中，媒體關注開辦規劃與看好業務。

蘇韋毓會後受訪時表示，看好家族辦公室業務前景，主要是因為台灣面臨財富世代交替，疫情後很多人都出現「無常感」，或許過去30年都投入在工作，疫後開始意識到世代交替關卡。整體來看，家族財富傳承、公司財富傳承都是許多客戶面臨的議題。