瑞銀：美元長期趨勢恐走弱、黃金有望再攻3500美元

全球貿易局勢持續緊張，瑞銀（UBS）今日發布2025年下半年經濟展望報告，瑞銀預測，美國的有效關稅稅率可能落在15%，而中國則可能面臨30至40%的關稅，全球貿易局勢依舊緊張 。另外聯準會（Fed）可能在今年9月啟動降息，美元兌多數貨幣將持續走弱，而黃金價格則有望再度挑戰每盎司3500美元大關 。

瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清表示，若美國對亞洲加徵關稅的計畫成真，整體稅率上看34%，對中國課徵的有效關稅可能從2024年的10%暴增至三至四成，將成為全球貿易最大壓力來源，拖累美國實質GDP成長放緩至約1.5%。

儘管貿易風險升高，報告指出，中美雙方已重啟談判，部分重大關稅措施已暫緩執行。鄭汪清也說，美國消費仍具韌性，個人可支配所得高於疫情前水準，但消費者信心創下2021年來新低，企業對營商前景轉為保守，製造業資本支出意願下滑，皆為潛在隱憂。

在利率與匯率方面，瑞銀預估，聯準會將在2025年降息2碼（即50個基點），但中性利率仍將維持偏高。美元近期雖實質殖利率上升，卻仍呈疲軟走勢，瑞銀認為美元估值偏高，中期將進一步修正，且G10貨幣普遍走強，美元在全球外匯存底的占比也持續下滑。

中國經濟方面，儘管第一季GDP優於預期，部分受惠於出口提前效應，但房地產市場信心仍未恢復。瑞銀指出，房市數據波動大，經濟復甦步調將維持溫和。中國股市方面，MSCI中國指數評價仍低於歷史平均水準，距2021年高點仍有約四成跌幅，存在修復空間。

針對國際油價，瑞銀指出，雖一度因中東衝突飆升，不過後續已回落，且全球需求前景趨弱，恐壓抑油價。相對在黃金價格在2025年4月曾觸及每盎司3500美元高點，去年更創下2010年以來最佳年度表現，未來仍具再攻高的潛力。

瑞銀對美股仍偏樂觀，預估標普500指數將在2026年6月升抵6500點，自今年4月低點以來，美股已強彈近兩成，展現市場韌性。