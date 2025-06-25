兆豐國際投顧展望2025年下半年：對等關稅發展方向具關鍵

兆豐國際投顧展望2025年下半年，對等關稅的發展方向仍具關鍵。若不能藉由談判取得協議，避免進一步升級為關稅戰或貿易戰，將推升通膨再臨，最後導致經濟衰退，形成停滯性通膨的惡果。因目前正處於經濟情勢的重要轉折點，因擔憂關稅高企將轉嫁消費者的緣故，美國3~5月的消費者信心指數受預期通膨上升的衝擊大幅回落至歷史低檔區。不過，目前仍僅止於信心面的軟數據，實體的硬數據如零售銷售、失業率、薪資等則尚未受影響。然若信心面持續惡化，最終將衝擊實體經濟。

此外，聯準會的貨幣政策也在等關稅最終的結果。受到關稅不確定因素的干擾，截至6月的FOMC會議仍維持利率不變。因為聯準會必須確認通膨持續往目標區前進的方向不變，才會放心重啟降息。這也是今年下半年股市最重要的利多題材之一。尤其受上半年提前拉貨影響，導致極可能旺季不旺的產業環境下，更形關鍵。

雖然下半年經濟及產業環境阻礙較多，但在籌碼及技術面優勢下，仍能發揮下檔有效支撐。籌碼面的優勢在於，經過對等關稅洗禮下，融資餘額大減約1,200億元，加上外資也結束自2024年第3季以來賣超趨勢，轉為買超回補，籌碼獲得沉澱。技術面則在加權指數由年初高點近24,000點，大幅下挫至17,300，震幅約6,700點或28%，已達到自2000年以來全年度波動度的水準，除非有比對等關稅更大利空，才有再破底可能。

電子產業整體2025年出貨量預估年增率將呈個位數成長，然受惠AI功能導入，整體產值將陸續顯著提升。惟個別季度而言，考量到關稅影響，消費品多預先拉貨，故需求高峰落在2025上半年；下半年極可能因此呈現旺季不旺的現象。不過，受惠CSP資本支出持續成長，除了GPU需求持續成長外，也積極自研晶片。依據Bloomberg、Marvell的預估，ASIC市場2023-28年CAGR達45%，高於GPU市場2023-28年CAGR 31%。看好高階晶圓代工、IC設計服務及散熱產業。另外，實現非核家園後，對於綠電需求更加殷切，有利綠能供應鏈持續成長。而網通則在低基期及Wifi 7滲透率提升下成為進可攻退可守的標的。

傳統產業部分，則看好因台幣升值，購買力上升，帶動出國旅遊意願受惠的觀光旅遊股。而由於人口老化、少子化所導致缺工與貿易保護主義環境下，將進一步驅動自動化產業加速升級的自動化設備產業；關稅為絕大多數產業的利空，如美國加徵25%汽車進口關稅的態度十分強硬，此舉將使得新車價格走高，反而有利二手車的保有率及使用年限，有利維修市場的AM零件。

隨著於晶圓代工廠擴充產能以及先進製程的推進，對特用化學需求與品質要求隨之提高；法令鬆綁有利學名藥及原料藥產業發展。健保署最新公告「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，新制將於2026年元旦正式上路，藥價改革、挺藥品在地生產，健保核價最高30%優惠。