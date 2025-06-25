台幣升破29.5！出口旺 央行可能默許緩升格局

台幣兌美元匯價周三早盤再次升破29.5元關口，刷新三年多來的最強價位。分析師指出，受惠於台灣近幾個月電腦和電子產品的產能持續擴張，出口動能強勁，在美元走弱的環境下，新台幣還有進一步走強的空間。

台幣最新的張勢已使其名目有效匯率（NEER）突破央行長期關注的區間上緣，逾兩年來首見。不過，央行總裁楊金龍在記者會上多次淡化台幣升值對經濟的衝擊，市場解讀，只要匯率未劇烈波動，央行並非不能容忍對當前價位。

在國際貿易談判不確定性的影響下，台灣出口商提前搶出貨的趨勢可能延續，外匯收入成長仍將為台幣提供支撐。

根據最新統計數據，台灣5月製造業生產年增24%，其中作為出口主力的電腦、電子產品更大幅成長89.3%，顯示此一出口引擎開足馬力，短期內能繼續推動出口高速成長。