避險氣氛轉弱美元指數跌 台幣29.5元心理關卡失守

市場避險氣氛轉弱，美元指數回落至98之下，進一步跌至「97」開頭，非美貨幣全面走升。新台幣匯價25日早一舉升破29.5元，午盤以29.457元暫收，升值7.9分，成交量為8.44億美元，符合市場預期。

今早台北外匯經紀公司新台幣一開盤就站上29.5元，升值3.6分；隨後在台股開高走高，和美元指數低迷下，新台幣最高再升抵29.38元，升值1.56角。

外商銀行主管認為，台灣投資者過去習慣於以「美元」為主的資產配置，而美元長期趨勢恐將走弱，因此，目前更應該要重視多元化和減少對單一貨幣的過度依賴，這才是應對市場挑戰、維持投資組合穩健的重要策略。