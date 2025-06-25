因應趨勢！第一保將在第3季推出納入法傳的旅平險
第一產物保險將在第3季將旅平險納入法定傳染病保障。該產品項目將包括實支實付和住院給付。可望成為第8家將「法定傳染病」納入的旅平險的產險業者。
目前將「法定傳染病」納入的旅平險的產險業者包括：安達產險、旺旺友聯、台灣產物、華南產物、新光產物、南山產物及富邦產險。
第一產物保險表示，公司對於法定傳染病納入旅平險，採取謹慎評估的態度，已經研究了2季，目前評估風險可控。公司從防疫險的經驗中吸取教訓（如富邦先賺後賠），對於不熟悉或有顧慮的業務會保持保守。
目前公司已評估了「海外突發檢測」相關的法傳業務，並預計在第3季推動，因為這符合趨勢且風險可控。公司審慎挑選明確歷史證明為「良質」的業務。
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