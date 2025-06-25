柏瑞投信：中長期布局全球股市 抵禦市場不確定性

美國聯準會(Fed)下修今年經濟增長預估並維持利率不變，加上美國直接支持以色列軍事行動，引發全球股市避險情緒升溫。柏瑞投信表示，中東地緣政治衝突雖出現正面進展，但尚未完全解除警報，目前市場仍處於波動頻繁的階段，採用中長期佈局全球股市較為適宜， 建議可透過柏瑞環球重點股票策略來抵禦市場不確定性。

柏瑞投信指出，短期市場仍面臨以伊戰事、美國對等關稅緩徵期屆滿等變數，若是遇到任何風吹草動都極有可能出現回檔風險，但若是拉長投資年限、分散投資區域和產業、並選擇到對的投資標的，就有機會大幅降低投資風險。

柏瑞投信投資策略部主管帥仕偉表示，從近期經濟數據觀察，美國經濟陷入衰退的可能性仍低，全球經濟增長軟著陸的預期重回主流。隨著全球經濟的動態變化，資金流向也發生轉變，部分資金開始流入非美市場，包括正在擺脫過往企業投資不足的歐洲、以及持續推動經濟改革的日本，都值得關注。此外，就產業表現來看，科技類股雖仍是市場投資主旋律，但適度配置其他產業才有機會掌握未來輪動契機。

舉例而言，在其他產業的投資機會上，工業類股將有望受惠於川普關稅戰，因為這些關稅政策將改變全球供應鏈的成本，並使美國在全球製造業投資中占據更好的位置。此外，隨著Fed下半年降息可能性增加，加上美國經濟表現相對有撐，有望支持企業增加借貸需求，銀行未來存款利息成本亦將走低，料將帶動整體金融業的營收和獲利繼續向上成長。

面對近期市場的震盪，柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，投資團隊主要是依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，採取由下而上的選股方式，挑選出具有長期競爭力和獲利成長空間的優質標的，並不會因為短期市場波動就任意調整投資組合的個股部位。

柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)採用柏瑞環球重點股票策略，聚焦投資於全球的優質股票，選股思維跳脫產業侷限，進一步發掘企業營運升級與資本支出等商機，亦有望受惠於科技創新和消費浪潮等中長期投資趨勢。

此外，研究團隊每年拜訪超過2000家企業，透過獨家研發的生命週期分類研究(LCR)歸類企業屬性，並以股票風險評估(ERA)全方位評比企業體質與評價面，兼顧投資組合的品質與成長性，近來榮獲2025理柏(LSEG Lipper)台灣基金獎肯定。