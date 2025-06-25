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國泰青年節3x3籃賽熱鬥 毛小孩看得目不轉睛

經濟日報／ 記者仝澤蓉/台北即時報導
2025國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，大專女子組冠軍「上睿科技」由臧釩均（左起）、陳奕君、李純妤組成。圖／國泰金控提供
2025國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，大專女子組冠軍「上睿科技」由臧釩均（左起）、陳奕君、李純妤組成。圖／國泰金控提供

「國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽」在21日順利落幕，從1200隊激鬥中脫穎而出的四支冠軍隊伍，在台北實踐大學體育館登上頂峰，大專女子組冠軍「上睿科技」兩人帶傷上陣不喊痛，高中男子組「星佑精機青年隊」第一次打全國大賽就封王，場邊熱血應援的觀眾中還包含一位毛小孩。

國泰金控（2882）「Better Together共創更好」的企業精神，推動「國泰青年節」系列活動，其中3x3籃球賽為喜愛籃球運動的青年學子提供舞台，今年大專男子組則是由「台灣太雲居」奪冠、高中女子組「最矮153」登上后座。

大女組冠軍兩人帶傷拚 直呼「打完才會痛」

上睿科技三位都是校隊好手，大賽前一天練習時，東吳大學的臧釩均右肩受傷、高雄科大的李純妤左手手指脫臼，卻與同是高雄科大的陳奕君憑藉「以賽代訓」的默契奪冠，臧釩均賽後連舉手都有困難，笑說，「比賽都沒感覺，打完才會痛」。

李純妤指出，這次賽事有國泰女籃的指導協助，更能了解比賽過程中的弱點，適時修正，「精神上也給我們鼓勵，要我們勇敢去打。」也感謝國泰金控籌辦這次賽事，最開心的是，從預賽打上來都不用曬太陽。

國泰青年節3x3今年首度邀請國泰人壽女子籃球隊，擔任一日教練指導女子組選手，隊長鄭伊秀表示：很開心能夠分享自己的經驗。總教練鄭慧芸在場邊觀察，雖然參賽的非甲一級選手，但還是展現很棒的技術，「有幾位都想徵召來我們團隊。」

籃球場揮灑汗水 場邊有毛小孩認真盯

大女組賽事場邊還有一雙圓滾滾的眼睛盯著，那便是「油條」隊的隊寵、同名臘腸狗「油條」特別從桃園趕來加油，一到場分數就開始進帳，只不過最終氣力放盡殿軍作收；「油條」的隊名正是來自楊語蓁的寵物，她與余婷真、藍苡靜兩位清華大學校隊隊友首次參賽，然而明年隨著清大升上甲一無法再戰。

帶6萬元回家賽前許願成真 高中終局之戰奪冠

國泰青年節3x3有著「一期一會」的熱血，拿下高男組冠軍的「星佑精機青年隊」成員中，江恩劭畢業後就要從軍，告訴自己高三最後的大賽不要留下遺憾；鄒俞安則要走上就業路，離開草屯時還跟親友放話「我會帶6萬元回來！」結果真的奪冠。

鄒俞安與江恩劭同是草屯人，找來江恩劭的學弟白承潔一起組隊，在國泰青年節3x3首次體驗大賽氛圍，江恩劭大讚比賽辦得很好，最開心賽事有直播服務，「家人就能看到我出賽，留下很好的回憶。」白承潔則認為賽事強度高很多，更能跟北部好手較勁，「是很好的經驗。」

國泰投入籃運喊出「三個一」 攜手刑事局推反毒、反詐

國泰人壽客戶關係促進部協理廖昶超表示，參與國泰青年節3x3已經20、30年，感受到參賽者的團隊合作、投籃準度都不斷提升，這正是國泰投入運動公益所樂見，也期待大家能夠，「一起打球、一直打球，可以的話一輩子參加籃球運動」。

除了鼓勵青年學子投入運動，國泰金控也攜手刑事警察局，在場邊宣導反毒、反詐騙活動，尤其適逢畢業時刻，提醒年輕人求職詐騙手法層出不窮，證件、帳戶都不要輕易提供，國外工作更要特別小心，透過實際案例提醒相關詐騙應該如何防範。

2025國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，大專女子組殿軍「油條」成員藍苡靜（左起）、楊語蓁、余婷真與隊寵「油條」（前）合照。圖／國泰金控提供
2025國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，大專女子組殿軍「油條」成員藍苡靜（左起）、楊語蓁、余婷真與隊寵「油條」（前）合照。圖／國泰金控提供
2025國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，高中男子組冠軍「星佑精機青年隊」由白承潔（左起）、江恩劭、鄒俞安組成。圖／國泰金控提供
2025國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，高中男子組冠軍「星佑精機青年隊」由白承潔（左起）、江恩劭、鄒俞安組成。圖／國泰金控提供
國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽總決賽，首度邀請國泰女籃擔任一日教練，由總教練鄭慧芸帶領現役球員場外擔任技術指導，展現Better Together的共好精神。圖／國泰金控提供
國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽總決賽，首度邀請國泰女籃擔任一日教練，由總教練鄭慧芸帶領現役球員場外擔任技術指導，展現Better Together的共好精神。圖／國泰金控提供

運動 詐騙 國泰金控

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