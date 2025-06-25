瑞銀總座蘇韋毓：調整美元本位配置 多元化才是王道

瑞銀25日舉行「2025年下半年經濟與投資展望」記者會，瑞銀台灣區總經理蘇韋毓表示，美國的貿易和財政政策是引發市場波動的關鍵因素。在當前政策環境持續演變下，投資者需靈活調整投資策略，考量到許多台灣投資者過去習慣於「美元本位」的資產配置，而美元長期趨勢恐將走弱，因此，目前更應該要重視多元化和減少對單一貨幣的過度依賴，這才是應對市場挑戰、維持投資組合穩健的重要策略。

蘇韋毓指出，全球市場政策、地緣政治變化（如中東局勢）以及AI技術創新與美國財政擴張，共同影響著市場的波動。美國的貿易政策被視為市場最主要的確定因素，儘管近期關稅政策顯示出「雷聲大雨點小」的降溫跡象，但其不確定性仍可能引發市場波動。

蘇韋毓分析，美國近期國家信用評級的變動，都可能在未來引發市場波動。美國財政政策的不確定性，包括預算決算和信用評級變化，是投資者需要密切關注的關鍵因素。

蘇韋毓建議，投資者需在政策環境持續演變中調整投資組合，以因應全球市場波動和政策轉折。面對短期波動，應著眼於中長期結構性成長動能，例如AI技術的擴展潛力、長期經濟的成長動力等，不應因短期波動而忽略這些長期趨勢。