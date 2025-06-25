玉山銀行首推臨櫃大額交易指定聯絡人服務 防詐升級

為守護顧客資產、強化金融防詐，玉山銀行響應主管機關政策，自6月25日起正式推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，成為國內首家導入此創新防詐機制的金融機構。此服務讓顧客可預先約定指定聯絡人，當顧客臨櫃辦理特定高額交易或行員關懷提問出現異常反應時，銀行將透過簡訊或電話通知聯絡人，協助顧客辨識詐騙風險，從源頭強化資產安全。

根據警政署統計，詐騙案件常集中於高齡者及臨櫃交易經驗不足的族群。為增強金融防詐能力，金管會參考國外保險業者針對高齡保戶理賠導入的家屬通知機制，以及國內地政事務所「地籍異動即時通」服務，鼓勵銀行將預警「註記」措施運用於金融防詐服務上。玉山銀行自6月25日推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」通知服務，存戶本人與指定聯絡人可攜帶身分證件一同到分行辦理約定，當日立即生效。

日後如顧客名下帳戶臨櫃辦理單筆金額達一定金額以上的定存中途解約、現金提領或轉（匯）款時，系統將寄送簡訊通知指定聯絡人，若顧客於關懷提問中出現神情緊張、疑似受騙或拒絕說明資金用途等異常反應，行員可致電指定聯絡人，增加一道身份驗證防詐防線保護。

玉山銀行表示，金融業者不僅是資金中介，更是顧客風險管理的後盾。透過「玉守防詐」計劃的持續推動，本次新增臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務為臨櫃防詐服務的創新，更是投入企業社會責任、實踐公平待客的具體行動。未來將持續強化關懷流程與潛在被害人識別機制，展現銀行在防詐與金融永續上的創新與決心。此外，為提供更便利的服務，預計第三季將開放網路申請方式，讓有需要的顧客可透過網路完成設定，無需親臨分行，進一步提升服務效率與防詐即時性。