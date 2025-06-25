國泰人壽 NAP 平台榮獲國際殊榮 肯定客戶體驗轉型成果

國泰人壽秉持以數位技術驅動服務體驗轉型的精神，打造「新業務平台 NAP（New Agent Platform，簡稱NAP平台）」，有效簡化業務員協助客戶投保與理賠流程，並助攻業務單位招募業務新血，成為國泰人壽業務團隊在銷售、服務、管理與組織發展上不可或缺的最佳數位夥伴。

國泰人壽NAP平台自上線以來，屢獲海內外獎項肯定，近日更獲全球諮詢研究公司Celent主辦「2025模範保險公司獎（Celent Model Insurer 2025）」，頒發「客戶體驗轉型（Customer Experience Transformation）」獎項，從全球198間金融機構脫穎而出，為NAP平台首度獲得亞太地區外的國際性殊榮，亦是國泰人壽第6度獲得Celent大獎肯定，展現公司深厚的數位創新實力。

國泰人壽資深副總孫至德表示，國泰自2016年啟動集團轉型，始終秉持「以人為本」的核心服務理念，並深信唯有使同仁擁有良好的數位工作體驗，才能為保戶提供最便捷、貼心的服務。國泰人壽的NAP平台以優化業務員使用情境為目標，建構於雲端架構，融合人工智慧、中台策略、API介接及具高度流量穩定性且可大量查詢資料的微服務技術，不僅可串聯日常行銷，亦整合行政服務、員工自主學習，以及團隊管理等多元場景，為國泰人壽針對業務團隊所打造最有感的數位轉型計畫之一。

國泰人壽NAP平台的成功關鍵，在於秉持「持續進化」的核心精神，將數位轉型貫穿至業務體系的每一個工作環節，讓「創意」落地成為「創新」，展現「說到做到」的態度。自2022年8月上線以來，每月持續進行版本優化，至今已累積超過40次升級，並迅速推廣至國泰人壽全台2.3萬名業務同仁，使用率達100%，平均滿意度超過95%。為深化NAP平台的落地應用，國泰人壽在全台325個業務單位中培育「NAP種子」，擔任意見領袖與內部教練，協助推動平台使用與經驗分享。

業務同仁可藉NAP平台的「進度查詢」功能，簡化投保與理賠流程，平均可節省超過60%的行政作業時間；此外，該平台「我的組織」功能，則協助全台業務單位主管即時掌握增員進度，迄今已成功為業務單位招募超過2千名優質生力軍。

展望未來，國泰人壽將持續落實集團「Better Together 共創更好」的品牌精神，結合保險顧問專業與敏捷的企業文化，同時深化科技、AI及數據應用持續挑戰創新，為全台800萬名保戶提供更即時、直覺且貼心的數位保險服務，成為最深受客戶信賴的專業保險品牌。