快訊

立委陳瑩罷免案遭告發偽造連署 北檢約談國民黨中央黨部組發會黨工

美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣

平價親民摺疊手機來了！三星被爆Galaxy Z Flip FE亮相7月發表會

美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高來到29.38升幅冠亞幣。圖／本報資料照片
美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高來到29.38升幅冠亞幣。圖／本報資料照片

川普宣布停火協議之後，儘管伊朗和以色列彼此仍有開火，但整體看來中東情勢已趨緩，避險情緒消退使美元走弱，也使台幣走升壓力更大，昨日台幣收29.536，但今天一早就以29.5升值3.6分開出，之後馬上破29.5關卡，且一路勁升盤中最高升至29.38，升值1.56角之多，而放眼亞洲其他國家，亦以台幣升勢最猛。

美元的走弱，相對也使得亞幣今日幾乎全面抬頭，台幣、日圓、新幣、人民幣都全面大漲，分別大漲0.42%、0.08%、0.09%、0.11%，尤以台幣漲幅最高，遙遙領先其他幣別，反而韓元對美元下跌0.18%。

川普 台幣 伊朗

延伸閱讀

美民調：過半數反對川普空襲伊朗核設施 更不支持派出地面部隊

川普促成以伊停火 美議員提名角逐諾貝爾和平獎

「債蛙要暴斃了」鮑爾稱Fed不急降息！網：氣死川普讚啦

午夜重錘對台啟示 薛瑞福：川普在極端情況下願動武

相關新聞

美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣

川普宣布停火協議之後，儘管伊朗和以色列彼此仍有開火，但整體看來中東情勢已趨緩，避險情緒消退使美元走弱，也使台幣走升壓力更...

戰火也推不動 金價為何卡關？

在美國涉入中東衝突，打擊伊朗核設施後，過往常見的的避險溢價並未出現。國際現貨黃金價格本周初僅小幅開高後便迅速閉合缺口，短...

熱錢湧 台幣強升1.98角

以伊停火讓全球股市多頭再起，外資熱錢湧入，帶動台北股匯雙漲，新台幣匯率昨（24）日止貶轉升，盤中一度強升逾2角，最高匯價...

亞資中心瞄準家族辦公室

金管會今年3月全面刪除國銀承辦高資產財管業務的管理資產規模（AUM）門檻，讓中小型銀行有機會搶食富豪戶生意。據了解，金管...

TISA基金最快7月上路 民眾可打造退休準備第三支柱

為協助國人建構個人長期投資帳戶，金管會催生TISA制度（台灣個人投資儲蓄帳戶）最快7月上路。證期局副局長黃厚銘昨（24）...

升值效應…台幣保單好搶手 壓縮外幣保費收入成長空間

台幣強升，反讓外幣保單「失色」？據金管會統計，今年前四月外幣保單新契約保費收入1,249.5億元，占比僅36%續探近七年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。