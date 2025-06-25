美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣
川普宣布停火協議之後，儘管伊朗和以色列彼此仍有開火，但整體看來中東情勢已趨緩，避險情緒消退使美元走弱，也使台幣走升壓力更大，昨日台幣收29.536，但今天一早就以29.5升值3.6分開出，之後馬上破29.5關卡，且一路勁升盤中最高升至29.38，升值1.56角之多，而放眼亞洲其他國家，亦以台幣升勢最猛。
美元的走弱，相對也使得亞幣今日幾乎全面抬頭，台幣、日圓、新幣、人民幣都全面大漲，分別大漲0.42%、0.08%、0.09%、0.11%，尤以台幣漲幅最高，遙遙領先其他幣別，反而韓元對美元下跌0.18%。
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