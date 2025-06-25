戰火也推不動 金價為何卡關？

在美國涉入中東衝突，打擊伊朗核設施後，過往常見的的避險溢價並未出現。國際現貨黃金價格本周初僅小幅開高後便迅速閉合缺口，短期表現也遠不如白銀。避險屬性「失靈」？從海灣戰爭後的六次大型地緣衝突的歷史軌跡來看，雖然金價不能長時間固守漲幅，但市場多頭至少會在短期內「有所表示」。然而黃金這次一反常態，引出市場參與者的疑問：黃金的避險屬性怎麼不靈了？

FXTM 富拓特約分析師陳文操表示，首先，美國在轟炸完畢後迅速結束軍事行動，而且有市場觀點認為，美國的參與可能加快結束以伊衝突。當下的實際場景規避衝突陷入持久戰的可能。

但也有金融機構認為黃金的風險溢價會在危機發生後的數個交易日才能見頂，現貨黃金此間的平均漲幅為5.5%和6.3%。因此，市場可能還沒到爆發的時候，而在以伊衝突爆發以來，金價至6月23日亞市盤中呈現下跌。另需留意，現有格局未必是避險的頂峰，中東局勢的未來發展存在不確定性。另一方面，黃金的金融屬性也沒有得到彰顯。

美國聯準會理事沃勒6月20日表示，預計關稅不會顯著推高通膨，因此聯準會可能最早在 7 月會議上就宣布降息。雖然聯準會上周維持聯邦資金利率不變，同時主席鮑爾警告在關稅作用下，未來將出現實際通膨，但沃勒的態度為聯準會可能重啟寬鬆週期提供重要信號。降息預期將削弱美債等「無風險」資產對於黃金的投資競爭力，但消息同樣未能激發黃金向上的行情。

因為沃勒也承認，作為一個決策整體，FOMC委員會是否會同意這一立場尚不確定。芝商所FedWatch工具顯示，市場對於7月聯準會維持利率不變的定價概率仍為85%，與一周前相比差異有限。另外，包括鮑爾在內，本周將有多位聯準會決策者傾巢而出，或將釋放降息路徑的更多觀點。與此同時，在川普的持續炮轟下，聯準會獨立性也再次成為矚目的焦點。

潛在助力 1：美國預算

美國銀行分析認為，中東衝突通常不會持續推高金價，而真正能夠推動金價沖上歷史新高，將是美國預算談判軌跡；如果財政赤字沒有下降，相關影響疊加市場動盪，最終可能會吸引更多黃金買家。

除了以伊衝突外，市場另一個主要關注點聚焦在川普的「大而美」法案。目前參眾兩院對這份可能在未來新增數萬億財政赤字的法案內容存在重大分歧。美銀分析師警告，無論國會最終如何修改預算法案，赤字都將居高不下。

就目前而言，市場資金似乎並沒有過度投入黃金，該行預估，目前投資者僅將投資組合的3.5%配置于黃金。這為黃金後市留下很大向上潛力。美銀還預計，明年黃金價格將達到4,000美元，比目前水準高約20%。

潛在助力 2：「去美元」進程

美國銀行指出，央行購金熱潮持續湧動，可能成為金價上漲另一實質推動因素。僅自今年3月底以來，全球央行就拋售480億美元美國公債，同時繼續購買黃金，延續數年來的一貫趨勢。美銀估算，各國央行持有的黃金約占美國公債的18%，明顯高於十年前的 13%。

該行認為，數字是對美國決策者的一種警告。「地緣政治風險和潛在貿易衝突，是新興經濟體央行轉向黃金的速度比已開發經濟體央行快得多的主要原因。」世界黃金協會新近一項調查也顯示，受訪全球大部分央行預計在未來12個月內會增加黃金儲備，減少美元儲備。

美元信用削弱，黃金作為老牌避險資產的魅力將進一步凸顯，而且還會受惠於定價因素。

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雖然一些明顯的利多消息沒有形成太大助力，但近期走勢來看，金價依然以偏緩的震盪節奏升向紀錄高位。

陳文操表示，目前市場處在「可上可下」的敏感節點。一方面自從4月下旬刷新紀錄新高後，金價數次衝擊高位區未果；同時下方又有包含趨勢支撐在內的多個技術位交疊。震盪指標在強勢區的橫向波動暗示市場向上動能不足，同時空方也在面對諸多基本面利多消息時憚於輕易發力。