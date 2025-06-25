央行副總裁嚴宗大：油價短線飆升 影響通膨有限

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
央行副總裁嚴宗大。 聯合報系資料照
央行副總裁嚴宗大。 聯合報系資料照

央行副總裁嚴宗大今（25）日將赴立法院針對國際經貿情勢變化，發表專題報告，央行書面報告昨日指出，中東地區爆發以伊軍事衝突，油價短線飆升，對全球供應鏈穩定構成風險； 不過央行分析，全年平均原油價格預期仍將低於去年每桶80.5美元，對通膨影響尚屬有限。

嚴宗大報告主題為「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」。央行表示，2025年前五月台灣CPI年增率2.04%，核心CPI為1.65%，皆緩步下降；央行6月已下修全年CPI預測至1.81%、核心CPI為1.69%，反映物價壓力趨緩。

央行報告指出，美財政赤字擴大疑慮，自4月起美元指數與美債殖利率脫鉤，反映市場去美元化趨勢，截至目前美元指數已跌8.7%。

央行 台幣匯率 CPI

延伸閱讀

外內夾攻沒在怕！聯準會主席鮑爾重申：Fed仍不急於降息

央行估今年油價將低於80.5美元 對通膨影響有限

房貸、社群、通膨 高薪家庭也成月光族

Fed鮑爾今出席國會聽證會 川普凌晨發文要議員「好好款待」

相關新聞

央行副總裁嚴宗大：油價短線飆升 影響通膨有限

央行副總裁嚴宗大今（25）日將赴立法院針對國際經貿情勢變化，發表專題報告，央行書面報告昨日指出，中東地區爆發以伊軍事衝突...

轉帳交易 金管會：將揭露受款戶名

金管會昨邀集全體國銀總經理開會，針對如何降低民眾匯款轉帳錯誤引發紛爭的對策，金管會提出三大重點，作為中介平台的財金公司將...

匯款防詐…金管會將推動國銀揭露受款人戶名 財金公司將挑大樑

金管會在本周二的全國總經理聯繫會議中，列出多項報告及討論議題，除了正式出具對警示戶的金檢報告要求全體國銀注意五大金檢缺失...

銀行總經理會議 金管會揭示：家族辦公室成下階段重點

金管會2025年3月全面刪除國銀承辦該業務的管理資產規模（AUM）門檻，讓中小型銀行有機會搶食富豪戶生意。據了解，金管會...

搶食800億元大餅 金管會准第5家外籍移工匯兌公司

金管會24日宣布，准許融創公司承做外籍移工國外小額匯兌業務，這也是第五家介入外籍移工匯款市場者。依過往慣例，從核准到開辦...

台灣普惠金融成績單公布！每10萬成年人享165台ATM 達全球平均3.14倍

金管會今天公布台灣普惠金融成績單，台灣有多項指標表現優於國際，其中，台灣每10萬成年人平均有165台ATM提供服務，為全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。