央行副總裁嚴宗大：油價短線飆升 影響通膨有限
央行副總裁嚴宗大今（25）日將赴立法院針對國際經貿情勢變化，發表專題報告，央行書面報告昨日指出，中東地區爆發以伊軍事衝突，油價短線飆升，對全球供應鏈穩定構成風險； 不過央行分析，全年平均原油價格預期仍將低於去年每桶80.5美元，對通膨影響尚屬有限。
嚴宗大報告主題為「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」。央行表示，2025年前五月台灣CPI年增率2.04%，核心CPI為1.65%，皆緩步下降；央行6月已下修全年CPI預測至1.81%、核心CPI為1.69%，反映物價壓力趨緩。
央行報告指出，美財政赤字擴大疑慮，自4月起美元指數與美債殖利率脫鉤，反映市場去美元化趨勢，截至目前美元指數已跌8.7%。
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