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熱錢湧 台幣強升1.98角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

以伊停火讓全球股市多頭再起，外資熱錢湧入，帶動台北股匯雙漲，新台幣匯率昨（24）日止貶轉升，盤中一度強升逾2角，最高匯價來到29.508，終場升值1.98角，收在29.536元兌1美元，成交量16.035億美元。

中東局勢緩解，激勵昨天全球投資氣氛，美元指數由99回落至98附近，主要亞幣全面反彈，前一日貶幅最大的日圓，帶頭升值1.38%，成為最強亞幣，韓元1.26%居次，星元升值0.69%，新台幣升值0.67%，人民幣僅小升0.11%。

匯銀人士指出，以伊停火消息傳出後，市場投資氣氛轉為正向，股匯同步攻高，不僅三大法人買超台股340.3億元，外資回頭買超292.6億元，熱錢湧入帶動新台幣強升，新台幣開高走高，一度升抵29.508元，一度升值2.26角，不過央行尾盤進場調節，收斂升勢，終場以29.536元作收，升值1.98角。

匯銀人士分析，若地緣政治風險持續降溫，搭配美國經濟數據穩健及降息預期升溫，將有助於台股維持高檔震盪格局，新台幣亦可能維持升值偏強走勢。

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