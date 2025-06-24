轉帳交易 金管會：將揭露受款戶名

金管會昨邀集全體國銀總經理開會，針對如何降低民眾匯款轉帳錯誤引發紛爭的對策，金管會提出三大重點，作為中介平台的財金公司將更改系統程式和規格，未來民眾匯款時不只可看到帳號，也可看到匯款對象的姓名進行比對，一方面可減少匯錯款項的爭議，並可發揮阻詐效果。

舉例來說，若詐騙集團向匯款民眾聲稱要匯款的戶名是蔡某某，未來透過揭露戶名，民眾可發現匯款對象並非此人，甚至若出現的戶名是公司名稱，並非個人姓名，這時就能發揮阻詐效果。

金管會昨召開本國銀行總經理聯繫會議，會中除提出對警示戶的金檢報告要求全體國銀注意五大金檢缺失，並要求國銀在地緣政治動盪之際注意對海外曝險的控管和相關壓力測試；此外，針對降低民眾匯款轉帳錯誤所衍紛爭處理機制，金管會提出三大重點，包括第一，規畫網銀或行動銀行及ＡＴＭ轉帳交易時，可檢核「受款人戶名」；第二，提高受款人接到受款銀行通知或受款人願意協處機制，銀行必要時用其他方式通知受款人；第三，讓警察機關也加入款項匯錯協處。

金管會提醒，提供戶名仍須遵守銀行對客戶的個資保護告知義務；據了解，銀行屆時不會揭露全名，例如若受款人是王小明，只會揭露王○明。

金管會官員也說，若無法與受款人取得聯繫或被拒絕時，才請各銀行利用其他方式通知，幫匯款人把錢給要回來；金管會已請內政部警政署協助轉知各警察機關審慎查證，並向民眾宣導先洽請受款銀行提供協助。