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涉洩密全台最大假出金集團首腦 律師50萬元交保

匯款防詐 金管會將推動國銀揭露受款人戶名 財金公司將挑大樑

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會將推動國銀揭露受款人戶名，財金公司將挑大樑。圖／本報資料照片
金管會將推動國銀揭露受款人戶名，財金公司將挑大樑。圖／本報資料照片

金管會在本周二的全國總經理聯繫會議中，列出多項報告及討論議題，除了正式出具對警示戶的金檢報告要求全體國銀注意五大金檢缺失，並且要求國銀在全球地緣政治動盪之際注意對海外曝險的控管，和進行相關壓力測試之外，以如何降低民眾匯款轉帳錯誤所引發紛爭的對策最受矚目，並且提示未來將進行的三大重點，其中，作為中介平台的財金公司將更改系統程式和規格，未來民眾在匯款時，不只可看到帳號，將可看到匯款對象的姓名，來進行比對，一方面可減少匯錯款項的爭議，更重要的是可進而發揮阻詐效果。

例如，詐團向匯款民眾聲稱要匯款的戶名是匯給蔡某某，但透過戶名的揭露，就會讓民眾發現，匯款對象並非此人，甚至出現的戶名會是公司的名稱，亦即公司行號的戶名，並非個人姓名，這時就能發揮阻詐效果。

金管會所提示的上述三大重點包括：1. 規畫在網銀或行動銀行及ATM轉帳交易時，可檢核「受款人戶名」，當匯款人在ATM系統鍵入帳號時，就可由系統顯示受款人戶名；2. 提高受款人接到受款銀行通知或受款人願意協處機制，銀行必要時也必須用其他方式通知到受款人；3. 讓警察機關也能加入款項匯錯的協處。

金管會也提醒，在提供戶名的同時，仍必須守好銀行對客戶的個資保護告知義務；因此據了解，銀行屆時在配合揭露戶名時，不會揭露全名。舉例來說，倘若受款人叫作王小明，則只會揭露王x明。

金管會也提示國銀，若有無法與受款人取得聯繫或被其拒絕等情事時，才請各銀行利用其他方式進行通知，例如，讓受款銀行一起來努力，來增加受款人接到通知機會或提高配合處理意願，為匯款人把錢給要回來；而在建立金融機構與警察機關間的協處機制方面，金管會已請內政部警政署協助轉知各地方警察機關要審慎查證，加強防詐效率，並向民眾宣導先洽請受款銀行提供協助，減少司法資源浪費。

金管會 警察 國銀

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