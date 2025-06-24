遠銀十樂元宇宙夏季任務 數位開戶享 Line Points 300點
遠東商銀（2845）2022年全台首創推出虛擬分行，持續升級應用場景，成功吸引許多年輕族群的關注與參與；今年夏天，遠銀「十樂元宇宙」推出全新任務活動，體驗元宇宙開戶送Line Points與節慶留言抽獎，讓客戶在趣味中享受結合數位與金融的創新服務體驗。
夏季任務活動中的數位開戶送好禮，即日起至6月30日前登入遠銀十樂元宇宙APP，於布告欄留言「我要申辦數位帳戶」，透過樂富或樂益分行二樓的廣宣燈箱連結完成開戶，即可獲得Line Points 300點回饋。
遠銀表示，活動流程簡單直覺並實踐遠東商銀推動虛擬分行的核心理念，讓虛擬場域不僅止於互動體驗，更成為實際推動金融業務的服務據點。
另一項節慶留言抽獎活動，則是從6月起一路延續至年底，依節慶時程推出夏至、父親節、中秋節與聖誕節等主題留言任務，完成指定留言就有機會抽中Line Points 50點，也為親友互動增添話題。
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