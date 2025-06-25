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亞資中心瞄準家族辦公室

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會今年3月全面刪除國銀承辦高資產財管業務的管理資產規模（AUM）門檻，讓中小型銀行有機會搶食富豪戶生意。據了解，金管會為採業務分級管理，未達AUM門檻者，首次僅能申辦高資產財管五項金融商品或服務。金管會並在昨（24）日銀行總經理聯繫會議中揭示，亞洲資產管理中心的下一波發展重點是「家族辦公室」。

金管會昨日召開銀行總經理聯繫會議。會中除報告中小企業、六大核心戰略產業放款外，也聚焦亞資中心進度。

金管會在會中揭示，全面開放銀行申請高資產業務，並採業務分級化管理，銀行管理資產規模達標者（如近半年全體理財戶可投資資產達逾3,000億元），原則可申請所有七項高資產財管業務；未達標者，首次申請僅能申請五項。

據了解，AUM未達標的聯邦銀（2838）和高雄銀，可能首次僅能申辦五項高資產客戶財管業務或服務。

金管會會中也明確點出，推動「家族辦公室」是亞資中心下階段發展重點，尤其對中小企業主而言，銀行往往是企業主財富累積初期的合作對象，信任關係早已建立，先天資源已具備發展家族辦公室的成功關鍵要素。

金管會認為，這時銀行如何對既有中小企業戶，進一步推動以企業家為主體，提供涵蓋個人、事業與家族的整合性服務，應是銀行當前關鍵的發展領域。

金管會 總經理 中小企業

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