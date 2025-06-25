國泰金拚永續 找轉型契機

在美國政策引發全球永續秩序震盪、進入盤整階段之際，國泰金控（2882）將於7月9日舉辦第九屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，今年主題定為「永續前瞻新局」，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，匯聚國內外永續領袖與產業代表，攜手探索新局中的永續方向與轉型契機。

論壇上半場將以「變局下的永續金融現況」為主軸，由國泰金控總經理李長庚開場致詞，金管會主委彭金隆與證交所總經理李愛玲也將出席發表觀點，揭示台灣永續金融的最新進展與政策方向。

今年特別邀請亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）CEO Rebecca Mikula-Wright，深入剖析亞洲投資人在氣候行動上的影響力與全球角色；日本政府退休金投資基金前首席投資長水野弘道（Hiro Mizuno）首度來台公開演講，分享如何在全球風險升溫之際建立永續韌性；環境部次長施文真將說明台灣淨零轉型的最新進展；金管會創新處長胡則華也將揭露打造亞洲永續金融聚落的政策藍圖。

壓軸對談則由李長庚與海內外專家共議「引領變局高峰對談，擘劃永續新秩序」，共思下一階段的永續策略。

論壇下半場轉向「企業自然正向、社會共融新解方」，探索企業如何重塑與環境、生物及人群的連結。世界氣候基金會（WCF）CEO Jens Nielsen將引領從氣候行動邁向自然資本保育的思維轉變；AVPN副總監楊松頴聚焦亞洲視角，分享永續金融如何支持能源轉型的公平性；台大實驗林處長蔡明哲探討全球生物多樣性壓力與挑戰；BSI英國標準協會總經理蒲樹盛將提出自然行動的實務觀察。

壓軸綜合座談包括國泰電業總經理林治邦、台灣萊雅永續長陳家祥、沃旭能源副董事長林靖苹等人深入討論企業如何應對自然風險、尋找永續成長的策略。

國泰金控強調，論壇持續為台灣產業提供永續對話與實踐的平台，已邁入第九年，成為企業探討氣候風險與轉型韌性的重要場域。