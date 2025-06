中信銀榮獲最佳銀行殊榮

國際權威財經媒體《Bloomberg Businessweek》(彭博商業周刊)昨(24)日於香港舉行「2025金融機構大獎」(Financial Institution Awards 2025)頒獎典禮,今年首度將台灣納入評選,中國信託銀行一舉奪下「台灣年度最佳銀行」、「台灣最佳手機應用銀行」、「台灣最佳企業銀行」三項大獎,成為本屆台灣金融業最大贏家。

「金融機構大獎」在香港已連續舉辦11年,為表彰亞太地區在業務創新、服務品質與市場影響力等方面表現卓越的金融機構。今年首次納入台灣市場評選,顯示出台灣金融體系的成熟與國際能見度日益受到重視。

主辦單位指出,中國信託銀行憑藉在國際布局、數位轉型與企業金融領域的卓越表現,榮獲三項大獎,展現其綜合實力與創新能量。

其中在「台灣年度最佳銀行」評選中,中國信託銀行憑藉積極拓展全球據點,布局橫跨東南亞、北美、大中華、日本及澳洲等地區,並透過跨境整合方案協助企業走向國際,在國際金融市場的競爭力深獲肯定。主辦單位表示,綜觀中國信託銀行國際布局、數位轉型與核心業務升級等面向表現卓越,因而由中國信託銀行奪得「台灣年度最佳銀行」(Bank of the Year in Taiwan)肯定。

在數位金融方面,中國信託銀行以「挺你所想-與你一起生活的銀行」為理念,打造高安全性與高度個人化的數位服務體驗。從導入AI即時風控模型、防詐機制,到推出獨家專利功能如翻蓋登出、帳戶自助鎖定與反詐QR Code掃描器等,全面守護用戶資安。此外,中國信託銀行成功整合超過630項數位服務至單一App,橫跨帳務、信用卡、投資與財富管理,深獲年輕世代與數位用戶青睞,獲得「台灣最佳手機應用銀行」殊榮。

面對企業在供應鏈重組與永續轉型上的挑戰,中國信託銀行亦展現領導力。該行積極協助企業拓展印度與泰國等新興市場,提供從法規、財務到產業策略的整合性支持;同時推動永續金融,開發綠色貸款、ESG融資方案,協助企業邁向低碳轉型。結合跨境整合平台與創新金融產品,中國信託銀行成功榮獲「台灣最佳企業銀行」獎項,凸顯其企業金融服務的專業性與前瞻性。