國銀辦理中小企放款／彰銀助企業永續轉型

彰化銀行（2801）耕耘中小企業成效深受肯定，昨（24）日出席由金管會召開本國銀行總經理業務聯繫會議暨表揚典禮，獲頒「中小企業放款方案」優等銀行第一名及「六大核心戰略產業放款方案甲等銀行」，由總經理簡志光代表領獎。

彰銀長期支持中小企業，提供企業營運周轉暨產業升級、低碳轉型所需各項資金，助力企業提升競爭力，2024年度中小企業放款餘額較2023年度增加11%，放款餘額、戶數貢獻度與戶數成長度評分在國內銀行中名列前茅，本次獲金管會頒發「中小企業放款方案」優等銀行第一名。

為引導企業對ESG議題之關注，彰銀透過淨零減碳議合及提供多項綠色貸款融資方案，支持從事六大核心戰略產業及投入綠色轉型之企業，2024年度放款月平均餘額較前一年度顯著增加，榮獲「六大核心戰略產業放款」甲等銀行，肯定該行多年積極協助企業淨零轉型及促進產業發展成果。

彰銀攜手中小企業永續轉型，繼今年3月獲頒信保基金「信保金質獎」、「疫後振興獎」、「低碳智慧獎」及「0403重建相挺獎」等多項大獎殊榮，又再度獲獎，不僅肯定彰銀在中小企業融資領域的深耕與貢獻，更彰顯該行在普惠金融領域的領導地位。

彰銀表示，身為深耕台灣逾120年的金融機構，相當重視綠色及永續轉型，從自身碳管理「碳5C行動」做起，獲頒2024年度CDP氣候變遷最高榮譽獎，躋身全球前2% A級（A-List）企業之列，為國內少數入選A-List的金融機構，顯示該行在氣候風險管理、減碳實踐與揭露透明度等面向，已與國際標準高度接軌。

彰銀將積極以金融專業協助亟待轉型之中小微企業，及受美國對等關稅影響之企業取得營運資金，除分享自身減碳經驗及永續作為，提供多元的金融商品及服務，讓企業在推動綠色採購、改善製程、生產低碳商品或進行產業轉型時，獲得更多的融資選擇，提升企業因應轉型風險的能力。