國銀辦理中小企放款／玉山銀力挺戰略產業

金管會於昨（24）日舉辦「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」表揚典禮，玉山銀行榮獲辦理「中小企業放款方案」績優銀行優等、均衡區域發展特別獎及辦理「六大核心戰略產業放款」績優銀行甲等殊榮。肯定玉山長期配合政府政策，以實際行動支持台灣中小企業發展成果。

台灣中小企業近160萬家，為經濟及社會發展的關鍵力量，面對全球ESG浪潮及美國對等關稅議題持續延燒，市場環境快速變化，近期經濟部推出一系列金融支持及提升產業競爭力方案，除協助企業渡過短期關稅議題衝擊，更聚焦挹注企業轉型升級資源，帶動中小企業進階技術研發能力、擴展產品線及行銷多元市場。

玉山快速整合各界資源，並搭配政府政策性貸款及玉山專屬金融商品服務，提供中小企業全方位整合配套，在瞬息萬變的全球市場中，確保企業能位居產業關鍵地位，在下一波賽局中持續領先。

玉山2023年透過倡議打造永續轉型平台，以Team Taiwan的概念發揮利他精神，整合產官學研資源，在共同理念帶動下，工研院、微軟、三井集團、BSI跨國驗證機構等國內外知名機構一同加入，更攜手如金屬工業研究中心、鄧白氏、精誠資訊（6214）等專業機構，提供企業碳盤查、低碳智慧化建議、碳資料管理工具等接軌國際的顧問服務，未來更將結合政府各項輔導措施。

如「研發轉型補助」、「爭取海外訂單」等方案，提供加碼額度支持，並以海內外完整的服務據點及無斷點的金融服務，協助中小企業精準掌握轉型升級契機。

玉山銀行為中小企業最佳夥伴，長期支持中小企業成長茁壯，成果深受各界肯定，自2005年起連續20年榮獲「信保金質獎—績優總行」最高榮譽，連六年蟬聯「信保金質獎-金融機構組」第一名，同時獲頒「批保卓越獎」，為台灣金融業最佳紀錄。

此外，擴大海外布局，現於11個國家地區設有33處營運據點，並已獲金管會同意申設美國達拉斯辦事處、加拿大多倫多分行、印度孟買分行，持續拓展跨境服務網絡，透過嵌入式金融，將服務延伸至企業提升經營韌性，攜手中小企業邁向轉型升級新未來。