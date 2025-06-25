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國銀辦理中小企放款／兆豐銀勇奪五大獎項

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
兆豐銀行獲金管會頒發六大核心優等銀行獎。由金管會主委彭金隆（左）頒獎予兆豐銀行總經理黃永貞（右）。兆豐銀行／提供
兆豐銀行獲金管會頒發六大核心優等銀行獎。由金管會主委彭金隆（左）頒獎予兆豐銀行總經理黃永貞（右）。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行展現政策金融領頭羊的硬實力，在昨（24）日舉辦的「本國銀行總經理業務聯繫會議」第59次聯繫會議暨表揚典禮中，獲得金管會頒發「辦理中小企業放款方案績優銀行」、「辦理六大核心戰略產業放款方案績優銀行」、「資訊及數位產業特別獎」、「資安卓越產業特別獎」及「參與國家融資保證機制特別獎」五項大獎，兆豐銀行總經理黃永貞代表出席受獎，其中在「資訊及數位產業特別獎」、「資安卓越產業特別獎」，兆豐銀更是位居所有銀行之冠，成績稱霸本國銀行業。

金管會定期舉辦「本國銀行總經理業務聯繫會議」，旨在強化主管機關與各銀行高層之間的政策溝通與業務交流，並同步檢討金融業執行政策的成效與挑戰；昨天召開第59次聯繫會議暨表揚典禮，特別表彰在政策貸款推動、普惠金融、數位轉型與產業升級等面向表現優異的金融機構，藉以樹立標竿、促進全體銀行業良性競爭與共同成長。

兆豐銀行積極響應政府政策，近年致力推動中小企業永續發展與普惠金融成果豐碩，憑藉在放款餘額及戶數的卓越貢獻與成長，連續三年榮獲金管會評選為「辦理中小企業放款方案」績優銀行，在國內銀行業表現亮眼。

此外，兆豐銀行不僅配合推動「中小微企業多元發展專案」等政策性放款，積極為中小企業注入營運資金，藉以提升受惠企業競爭力，兆豐銀行也積極投入地方青年創業扶植，深耕南台灣青創量能有成，憑藉著與高雄市政府「雄挺利」以及屏東縣政府「屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫的緊密合作。

兆豐銀行已成功協助兩地逾300家青年企業取得營運資金，有效減輕其利息負擔。此一亮眼成績不僅展現兆豐銀行對於地方創生的堅定支持，更讓兆豐銀行在高雄及屏東的青年創業貸款市場中，穩居市占第一的領導地位，近期兆豐銀行更積極尋求與其他縣市的合作機會，持續擴大合作縣市。

兆豐銀行配合國家重點政策及產業轉型升級，積極放款支持「六大核心戰略產業」，並在本次金管會評選中一舉斬獲四項「辦理六大核心戰略產業放款方案」獎項，創下自承辦以來最佳成績，再次彰顯兆豐銀行在推動台灣經濟結構轉型與產業升級的關鍵角色。兆豐銀行將持續秉持初衷，運用專業與資源，成為台灣中小企業與國家戰略產業最堅實的後盾，一同開創永續發展的未來。

青年 特別獎 中小企業

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