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升值效應…台幣保單好搶手 壓縮外幣保費收入成長空間

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，今年前四月外幣保單新契約保費收入1,249.5億元，占比僅36%續探近七年同期低點。 聯合報系資料照
據金管會統計，今年前四月外幣保單新契約保費收入1,249.5億元，占比僅36%續探近七年同期低點。 聯合報系資料照

台幣強升，反讓外幣保單「失色」？據金管會統計，今年前四月外幣保單新契約保費收入1,249.5億元，占比僅36%續探近七年同期低點，顯示市場波動與匯率預期心理，恐已成外幣保單銷售阻力。

保險局主秘古坤榮表示，台幣保單商品多元、業者調整銷售策略，加上台幣升值效應，三項利多推升台幣保單熱度，反而擠壓外幣保單成長空間。換言之，外幣保單並非失寵，而是台幣保單「太搶手」，形成此消彼長的格局。

但矛盾的是，台幣4月單月強升，換匯成本下滑，照理應帶動美元保單買氣，為何未見回溫？

官員坦言，市場對匯率預期出現分歧，一方面民眾認為台幣升值、買美元划算，應推升保單銷售；但另一方面，若預期台幣會持續升值，現在買恐怕還不夠便宜，反轉觀望，延後進場時點，這樣的心理反映在4月銷售熱度上。

數據顯示，4月美元保單新契約保費收入僅7.6億美元，為近七個月新低、月減19%，其中美元投資型保單銷售僅1億美元，創下近十個月最慘紀錄。

古坤榮指出，4月美元保單銷售急凍，除匯率因素，也與當月國際政經局勢動盪，美國關稅政策變數升高，全球市場波動劇烈有關，民眾風險偏好下降，對資產配置轉趨保守。

壽險業者也說，第2季市場普遍看空美元，民眾對台幣後市有更強升值預期，認為愈晚換美元愈划算，自然延後購買時機。

展望下半年，外幣保單銷售動能仍充滿變數，將視美國利率政策、匯率走勢、壽險商品設計與通路策略而定。市場預期，若台幣升值預期不歇、美國再降息，恐進一步壓抑外幣保單買氣。

金管會公布2025年前四月外幣保單業績狀況。外幣保單包括美元、澳幣和人民幣，又以美元保單占比逾八成為大宗。前四月外幣保單（含美元、澳幣、人民幣）新契約保費，折合新台幣1,249.5億元，年增30%，是近三年同期新高，其中投資型年增36%、傳統型年增29%。

古坤榮說，外幣投資型保單銷售量年增逾三成，主要因部分壽險公司與銀行通路合作推出新商品，擴大市場滲透率；傳統型保單方面，則靠業者推出利變型、分紅型等美元保單，提振整體買氣。

外幣保單市場短期雖受匯率預期左右，業者認為，未來商品策略與通路經營得宜情況，仍可找到突破口。

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