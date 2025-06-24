搶食800億元大餅 金管會准第5家外籍移工匯兌公司

金管會24日宣布，准許融創公司承做外籍移工國外小額匯兌業務，這也是第五家介入外籍移工匯款市場者。依過往慣例，從核准到開辦，約一個月時間，估融創公司最快七月底上路。

銀行局副局長侯立洋說，「融創」的母公司─煒晟本來是做外籍移工的代結匯業務，如今煒晟成立融創子公司，做專營外籍移工的國外匯兌，將把母公司代結匯業務全數移轉。融創指撥營運資金是3億元。

融創公司將提供菲律賓籍、印尼籍移工的國外匯兌業務。依規定，每位移工每筆匯兌限3萬元台幣，每月限5萬元台幣，每年限50萬元台幣。

各機構的營運模式，是移工需下載該匯兌機構的APP，匯兌機構會透過APP檢核移工的居留證。

移工可依APP產出的QR Code碼去便利商店繳款，款項就可匯回母國，單筆手續費多在300元以下，比銀行國外匯款約1,300元打了兩折。

金管會核准承做外籍移工匯兌業務的五家業者，都需加入銀行公會，遵守公會自律規範，也可透過聯徵或以內政部資訊，核驗移工的居留證有效性，並需核驗匯款人和受款人是否是黑名單，做好洗錢防制。

據金管會統計，2024年全年移工匯兌筆數894萬筆、匯兌款842億元台幣，各年增47%和38%；2025年前三月278萬筆、268億元，年增逾三成成長，顯示移工匯兌市場龐大。

金管會是在2021年10月核准首家「統振」外籍移工匯兌業務，之後包括東聯互動（6486）、數位致匯、美家人力資源等陸續上線，融創是第五家，後續還有業者正申請中。承作移工國家有菲律賓、越南、印尼、泰國等四國。

至於未來是否將設承辦家數的上限？官員說，將視市場狀況而定。目前全台約72萬名移工，一年估有逾800億元的匯出款需求，未來隨移工所得提高、或匯款金額增加，可望讓匯出金額往上成長，估會有更多業者想搶這塊市場大餅。