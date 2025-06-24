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TISA基金7月上路 金管會：連扣兩年零手續費

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為協助國人建構個人長期投資帳戶，金管會催生TISA制度（台灣個人投資儲蓄帳戶）最快7月上路。證期局副局長黃厚銘說，集保中心將在6月底公布可供民眾開設TISA專戶的銀行、投信等基金銷售機構，及可投資的TISA級別基金。

據了解，目前已有11家投信等基金銷售機構，擬推出22檔TISA級別基金（平均一家約有兩檔），銀行端則預計最快9月修改系統後上路。

這11家投信包括國泰、元大、統一、富邦、安聯、群益、施羅德、凱基、保德信、兆豐、第一金（2892）等都已陸續向集保遞件申請，響應政府TISA制度。

依集保規劃，民眾在投信或銀行開設TISA專戶申購TISA級別基金，只要連續24個月定期定額不停扣，就可享零手續費、及低於1%的經理費。

一旦民眾未滿24個月就停扣，該檔基金優惠終止，且6個月內禁止再新增扣款該檔基金，但可透過另一個TISA專戶來申購同一檔基金。

TISA級別基金與一般基金差在哪裡？業者說，「TISA級別基金」是由集保成立TISA基金委員會做篩選出適合長期投資專屬的商品，零手續費、低經理費，最低只需1,000元台幣就可申購。

金管會催生TISA制度有兩大階段，第一階段是建立沒有新增租稅優惠的TISA專戶，由集保協助民眾做專戶建立。財部將宣導個人投資理財優惠。

每人在每家基金銷售機構限開一個TISA帳戶，但要在幾家基金銷售機構開設TISA帳戶則是不設限。

黃厚銘說，基金若投資股票或債券，股票資本利得免稅，股票配息則併入綜所稅享8.5%免稅，上限8萬元，若不併綜所稅，採分離課稅稅率28%；債券配息採分離課稅稅率10%，這是既有的投資理財租稅優惠。

第二階段則是再新增政策誘因，金管會將視第一階段實施情況，並以各種方案與財政部溝通，若有新增租稅優惠將會納入。

金管會盼TISA成為台灣拚當亞洲資產管理中心的一環，希望全民參與，讓民眾透過長期投資，規劃自己未來退休生活。

金管會

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