中信銀全資子行東京之星董事改選 蕭仲謀接任董事長

中信銀旗下全資子行日本東京之星（Tokyo Star Bank）24日完成新一屆董事會改選，並由蕭仲謀接任董事長一職，原董事長黃清苑卸任，完成人事交接。本次改選因原任期屆滿所進行，並已由董事會決議通過，自114年6月24日起正式生效。

Tokyo Star Bank本屆董事會9席成員中，多數連任，惟新增董事林永健，為此次唯一新進成員。林永健現任中國信託商業銀行國際法金事業總處總處長，具有豐富的企業金融及國際銀行業務經驗，未來將為Tokyo Star Bank的法人金融發展注入新動能。

此次董事改選後，董事名單包括：陳佳文（Jia-Wen Chen）、伊東武（Takeshi Ito）、多田正己（Masami Tada）、許俊仁（Chun-Jen Hsu）、林永健（Yung-Chien Lin）等5位董事，以及3位外部董事江俊德（Chun-Te Chiang）、(土反)井伸次（Shinji Sakai）、山下雅史（Masashi Yamashita），蕭仲謀則由董事轉任董事長，同時續任外部董事。

東京之星銀行是位在日本東京都港區的銀行，屬第二地方銀行，其前身是1950年時所創立的東京相和銀行，後於日本金融資產泡沫發生後，為私募基金接手營運，於2001年改為此名。 2014年6月，中信銀完成併購手續，東京之星銀行正式成為中信銀的全資子行，2023年12月，東京之星在熊本設立事務所，成為首家進駐熊本的台資背景銀行。