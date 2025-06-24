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金管會揭國銀防詐5面向缺失 要求完善內控

中央社／ 台北24日電

金管會今天表示，近期辦理金融機構防詐相關措施的檢查結果，發現金融機構有灰名單機制運作情形欠妥適、未落實企業戶開立帳戶審查作業等5面向缺失，詐騙集團不斷變化手法，要求金融機構持續精進作業程序，完善建立內部控制制度。

金管會今天下午召開「本國銀行總經理第59次業務聯繫會議及表揚典禮」，就近期金融重要政策及關注議題與國銀總經理溝通，同時表揚辦理特定放款方案績優的國銀，並請辦理無障礙設施較具特色的銀行在會議分享經驗。

金管會晚間發布新聞稿表示，會議針對5面向請銀行支持與配合辦理。第1，持續推動「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」第20期。本期中小企業放款餘額成長的預期目標值由前期新台幣4200億元增加為4600億元。

第2，持續推動「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」第4期。金管會訂定本期國銀對六大核心戰略產業放款增加目標值為3800億元，請國銀在兼顧風險控管下，積極對六大核心戰略產業辦理授信。

第3，亞洲資產管理中心重要措施進度報告。金管會指出，將持續鬆綁法規，營造金融業發展有利環境，引入更多資金投資台灣，推動台灣實體經濟發展，達到「2年有感、4年有變、6年有成」，打造具台灣特色的亞洲資產管理中心的目標。

第4，近期主要檢查發現有5項防詐相關缺失。金管會指出，包括金融機構有疑似不法或顯屬異常交易預警指標建置與執行情形欠妥適、未落實臨櫃關懷提問措施、灰名單機制運作情形欠妥適、未落實企業戶開立帳戶的審查作業、高風險外籍人士帳戶控管情形欠妥等情形。

面對詐騙集團詐騙手法不斷變化並滲入相關行業，金管會要求金融機構持續精進作業程序及管控機制，完善建立內部控制制度，並應加強行員教育訓練及法治觀念，防杜從業人員偏差行為，共同防範金融詐騙。

第5，強化國銀對海外（包括中國）地區暴險的控管，密切關注國際政經及金融情勢發展，預先規劃因應各種可能情境，持續加強海外（包括中國）地區暴險控管。

金管會也針對近期重要關注議題說明，請銀行注意及配合辦理，包括降低民眾匯款轉帳錯誤所衍紛爭處理機制、金管會因應美國對等關稅影響提供之相關金融協助措施，還有銀行擔任證券投資信託基金銷售機構所涉銷售行為及薪酬制度注意事項。

金管會 詐騙集團 國銀

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