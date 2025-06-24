臺企銀力挺中小企業發展 獲金管會頒發績優銀行殊榮

臺企銀（2834）今天榮獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案（A 組）」績優銀行獎項，由臺企銀總經理李國忠代表受獎。臺企銀秉持「服務中小企業」宗旨，致力於提供全方位的金融服務，連續七年獲得此項殊榮，不僅肯定臺企銀長期深耕中小企業融資服務，也凸顯臺企銀做為「中小企業專業銀行」的領導地位。

為便利中小企業貸款申辦手續，臺企銀優化申貸流程，推出微型企業線上貸款「微企享e貸」，並推出「線上預約專人諮詢企業融資」服務，針對企業融資額度評估、財務規劃等面向提供諮詢輔導，提升客戶體驗。針對不同產業與規模的中小企業，臺企銀提供各類型創業貸款、中小微企業振興發展相關貸款、六大核心戰略產業優惠貸款、綠能永續專案貸款、工業區貸款等多元貸款專案，滿足企業發展各階段的資金需求，對於具備國際化發展潛力的中小企業，臺企銀也積極拓展海外融資管道，協助其開拓海外市場，助力企業布局全球。

近年臺企銀中小企業放款餘額持續穩健成長，在「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」評比中，放款量及放款戶數等多項指標表現亮眼，充分展現支持台灣中小企業發展上的成效，這些成果不僅反映在銀行本身的業務成長，更實質挹注台灣各行各業的蓬勃發展，穩固台灣經濟發展的根基。

臺企銀將持續響應政府政策，積極投入中小企業金融服務，深化與企業的合作夥伴關係，結合ESG永續發展理念，引導資金投入企業升級轉型及綠色產業，期許能為台灣中小企業的永續經營貢獻更多心力。