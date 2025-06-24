TISA訂7月1日上路 祭出零手續費及經理費1%以下讓利方案

金管會將分二階段推動TISA，其中為了增加民眾加入的意願，金管會已協調投信業者進行「讓利」大放送，除了手續費為0，經理費亦大幅降低，相較於現在都在1.8%以上，未來都不會超過1%，幾乎快等同「對半砍」；至於讓利優惠，則限於必須對該基金商品連續24個月投資，倘若投資人對該商品半途而廢，就拿不到該檔基金的讓利優惠。

證期局副局長黃厚銘表示，金管會將分成二階段推動TISA，集保公司在6月30日就會宣布方案內容，第一階段有三大重點，一是先協調集保公司進行專戶建立，在一定額度內，由資產管理公司讓利，開發有手續費及經理費優惠的商品來投資，來讓民眾建立個人長期投資，其二，財政部也配合宣導個人投資理財租惠優惠，建立定額抵稅權，第三，提供各種工具鼓勵長期投資。至於讓利的一定額度，則由投信公司自己訂定。

至於第二階段，到底能釋出哪些租稅優惠？黃厚銘表示，要看第一階段的實施情形，目前賦稅優惠和財政部尚在研議當中。對於第一階段所能給予的費率優惠主要有二，一是手續費，二是經理費的優惠，其中，手續費為0，經理費則要求必須在1%以下，相較於目前普遍在1.8%以上，可說大幅降低。

根據證期局和集保公司的規畫，目前只能用定期定額連續24個月，來作TISA的投資，才會有手續費和經理費的優惠，倘若中途停止，六個月內將不能再對該檔基金新增TISA申購。例如，某檔基金透過TISA來申購，倘若定期定額到第6個月就停止扣款，則扣款失敗之後，該投資人就不能再新增定期定額這檔該基金，但可扣款其他的基金。副局長黃厚銘也指出，同一個銷售機構、平台，例如在基富通，或其他銀行，只能開一個TISA專戶，但在不同銷售機構、平台，可開不同的TISA專戶。