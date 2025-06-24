台幣升值 前4月外幣保單新收保單占比創7年來新低

台幣升值，使外幣保單縮水更嚴重。保險局今日出具最新統計指出，今年1至4月外幣保單占全體的保單新契約保費收入占比為歷年最低，從108至114年同期這6年數據相較，比率分別為39.79%、51.40%、55.75%、61.59%、42.13%、40.19%、36.24%，外幣保單銷售縮水，除了台幣保單發行量增加之外，另一大因素和台幣升值有關。

這等於壽險業在外幣保單的處境「雪上加霜」，尤其是新契約保費的「開源」功能大受折損，也對不少壽險業者的金流和流動性更為不利。原本前二年聯準會升息使美元利率飆升，導致很多美元保單被解約流入美元存款，已造成壽險業者的流動性壓力，但現在外幣保單又再受台幣升值影響，新契約保費收入又大減，相關的流動性壓力再度浮現，可預見未來壽險業者處份股債投資來變現的壓力會更大。

對於台幣升值的效應，保險局指出，雖然台幣升值，若美元成本較低，的確有保戶會進去買保單，但另一種想法則是台幣不斷升值，可能預期可等更晚買更划算，就有另一層面影響。

儘管投資型保單今年前四月的新契約保費收入較去年同期增加，不過，到了4月，則由於川普對等關稅政策的衝擊，使情勢逆轉。保險局主秘古坤榮表示，4月若與3月單月比較，由於對等關稅在4月引起全球經濟情勢變動，因此，4月的投資型保單新契約保費收入僅1億美元，比3月1.6億美元大減快4成，澳幣的投資型保單則同樣有減少的情況。

受影響的不只外幣投資型保單，外幣傳統型保單也受影響，古坤榮指出，4月和3月相較，新契約保費收入僅6.6億美元，較3月的7.78億美元亦大降。至於前四月的投資型保單成長，古坤榮則說明，今年1至4月的增加，是因為部分公司和銀行通路合作推出新商品，擴大銷售量能。