12強紀念銀幣才開放預購就傳詐騙 央行呼籲民眾勿上當

中央銀行昨日宣布發行「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，未料遭詐騙集團冒用名義行騙。央行今日表示，已發現有不明人士盜用官方網站圖片與記者會畫面，製作偽冒銷售網站，透過臉書、LINE等社群平台散播「限時搶購－中華隊12強奪冠紀念幣！預售開始了！」等誤導訊息，搭配「貨到付款」、「免運費」、「超商取貨」、「15天鑑賞期」等話術誘騙民眾下單，涉嫌詐騙行為，呼籲民眾務必提高警覺。

央行指出，該紀念銀幣全數僅透過台灣銀行申購網站與各分行受理預購，預計11月起依序交貨，相關資訊可參考本行公告新聞稿。央行重申，從未委託第三方電商平台或網站銷售該紀念幣，凡見類似宣傳頁面皆屬偽冒。

針對該詐騙行為，央行表示，已主動通報警方並配合司法調查，以維護民眾權益與央行聲譽，也呼籲民眾切勿點擊來路不明的網站連結或隨意提供個資，以防遭遇財損或資料外洩。若已下單但尚未付款，應立即停止交易；如收到可疑包裹，務必拒收並檢具相關證據向檢調機關報案。

央行指出，若有疑問，可在上班時間致電中央銀行（02）2357-1945、（02）2349-3293，或撥打警政署165反詐騙專線查證。