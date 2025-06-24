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涉嫌詐騙！偽冒販售「12強冠軍銀幣」 央行籲民眾提高警覺

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行。報系資料照／記者許正宏攝影
中央銀行。報系資料照／記者許正宏攝影

央行於23日舉行記者會，公告發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，廣受外界關注。惟會後陸續發現不明人士藉機盜用央行及臺灣銀行官方網站圖片，或是記者會所拍攝照片，另開設偽冒販售網站，並透過社群媒體（如Facebook、LINE等）散布偽冒網址，以「限時搶購－中華隊12強奪冠紀念幣！預售開始了！」等為標題，搭配「貨到付款」、「超商取貨」、「免運費」、「15天鑑賞期」等字樣，誘使民眾點擊不實連結並下單購買，涉嫌詐騙行為。

央行特此澄清，本行發售之「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，全數透過臺灣銀行申購網站及所屬分行進行預購，並預計於11月份供成功預購者領取。

央行籲請民眾務必提高警覺，切勿點擊不明網站連結或提供個人資料，以避免個資外洩或財物損失。如有疑義，可於營業時間洽央行或臺灣銀行服務專線：（02）2357-1945、（02）2349-3293，或撥打「165」警政署反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法；若有民眾已於偽冒網站下單，切勿於貨到時付款，並可檢具相關違法事證資料，逕向檢調機關告發。

有關該詐騙訊息及不法行為，央行已通報警方，並配合司法調查，以維護民眾權益及央行聲譽。

詐騙集團 央行

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