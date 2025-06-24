「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」 重磅級國際專家匯聚

面對全球永續秩序因美國政策震盪進入盤整期，國泰歷年舉辦氣候變遷峰會從未停下腳步，今年第九屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」將於7月9日盛大舉辦，以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，此次國泰再度匯聚國際氣候專家與標竿企業重磅級講者，分享永續前瞻觀點及產業實務，讓台灣企業邁向永續韌性轉型之際，有方向、有典範一起創造永續共好。

論壇上半場以「變局下的永續金融現況」為主軸，由國泰金控（2882）總經理李長庚開場致詞，並邀請金管會主委彭金隆、證交所總經理李愛玲蒞臨論壇，分享台灣永續金融最新趨勢。今年首度邀請亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC）CEO Rebecca Mikula-Wright，分享亞洲投資人氣候轉型行動能量，解析亞洲於推進全球永續金融的關鍵地位；日本政府退休金投資基金首席投資長水野弘道（Hiro Mizuno）更是首度來台公開演講，分享全球系統性風險升溫下的永續韌性佈建；環境部政務次長施文真分享台灣淨零轉型新局；金管會金融市場發展及創新處處長胡則華則分享打造亞洲永續金融聚落的政策藍圖。此外，在上半場的尾聲將由國泰金控總經理李長庚與上述海內外專家深度交流對談，以「引領變局高峰對談，擘劃永續新秩序」為題，為變局下的永續金融共思新秩序。

論壇下半場以「企業自然正向、社會共融新解方」為主軸，以前瞻視角重新界定與「環境、生物、人群」的關係，延續上半場對永續金融的深度對話，接續由世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）CEO Jens Nielsen探討從氣候行動延伸至自然資本的永續新機會；AVPN亞洲社會投資人網絡（Asian Venture Philanthropy Network, AVPN）副總監楊松頴則聚焦亞洲視角，剖析永續金融如何支持公正能源轉型；台大實驗林處長蔡明哲教授分享全球多樣性額度趨勢與挑戰。隨後，BSI英國標準協會（British Standards Institution）東北亞區總經理蒲樹盛發表專題演說，剖析台灣企業在自然行動上的新課題。壓軸的綜合座談「邁向永續未來，台灣多元企業的自然行動挑戰」，除上述專家，更有國泰電業總經理林治邦、AVPN亞洲社會投資人網絡執行總監 Aravindan Srinivasan、台灣萊雅永續長陳家祥、沃旭能源台灣副董事長林靖苹等多元產業代表，深入對談企業如何面對自然風險與機會，邁向永續未來。

國泰金控引領台灣各界思考全球變局下的挑戰與機遇，至今舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」邁入第九屆，連年啟發台灣產業踐行企業永續使命，深化公私協作厚實永續競爭力，共同邁向淨零。誠摯邀請企業永續代表上網報名（實體與線上雙軌進行），全程參與論壇可申請上市櫃公司董監事及公司治理主管進修時數，依照當日活動指示完成者將有機會抽Apple Watch SE等參與好禮，期待蒞臨共創永續未來。