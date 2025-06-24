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櫃買中心攜手勤業眾信 助攻中小微企業引資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心攜手勤業眾信助攻中小微企業引資。櫃買中心董事長簡立忠(左七)、總經理陳麗卿(左五)、主任秘書林婉蓉(左四)、勤業眾信總裁柯志賢(右七)、會計師李冠豪(右五）、會計師陳薔旬(左二)、邑錡董事長陳世哲(左六)及九家與會新創團隊代表於「創業×成長Plus企業媒合會」合影留念。圖／櫃買中心提供
櫃買中心攜手勤業眾信助攻中小微企業引資。櫃買中心董事長簡立忠(左七)、總經理陳麗卿(左五)、主任秘書林婉蓉(左四)、勤業眾信總裁柯志賢(右七)、會計師李冠豪(右五）、會計師陳薔旬(左二)、邑錡董事長陳世哲(左六)及九家與會新創團隊代表於「創業×成長Plus企業媒合會」合影留念。圖／櫃買中心提供

櫃買中心(Taipei Exchange)為助攻新創企業發展，強化新創團隊與投資機構的雙向交流，2025年6月24日與勤業眾信聯合會計師事務所在台北攜手舉辦「創業×成長Plus企業媒合會」，並邀請邑錡（7402）董事長陳世哲分享由創櫃板成功進入資本市場經驗，協助新創企業引資並聚集更多成長動能，全力扶植中小微型及新創企業進入資本市場掛牌。

櫃買中心董事長簡立忠表示，會計師事務所為創櫃板Plus平台大聯盟重要合作夥伴之一，勤業眾信聯合會計師事務所長久以來於協助企業進入資本市場，提供IPO各階段輔導服務等不遺餘力，並且加入創櫃板聯合輔導機制，以會計師專業角色協助企業建立內部控制與會計制度、強化公司治理觀念，未來櫃買中心也會持續串聯會計師事務所的多元服務資源，協助各成長階段的中小微企業循序進入資本市場，致力扮演中小微及新創企業的靠山。

勤業眾信總裁柯志賢提到，這次活動展現勤業眾信長期推動的Morning PitchTaiwan交流平台理念，協助團隊與潛在投資人、產業策略夥伴建立實質對話與合作機會，打造具備國際視野的創新展示舞台，同時勤業眾信也將持續提供企業法遵、財稅、治理與市場定位等多方位支持，與櫃買中心共同陪伴企業逐步成長，厚植國際競爭力。

櫃買中心表示，這次企業媒合會邀請九家新創企業，產品與服務範圍涵蓋晶片資訊安全解決方案、養殖科技創新應用、無線儀電傳輸系統與智慧能源管理系統解決方案、即時都市生活玩樂預訂平台、居家收納整聊服務、物聯網監控設備全域連動管理平台、居服管理暨照護資訊平台、AI藥物研發平台服務及提供網路安全與效能解決方案等多元領域，會中安排新創企業發表業務簡報及與櫃買家族、上市櫃公司企業創投(CVC)或創投法人進行業務或投資洽談交流，期能透過此次媒合會凝聚資本市場各方的力量來扶植創新、新創、中小微產業創新及轉型，以蓄積臺灣競爭能量。

更多創櫃板資訊，歡迎參考櫃買中心官網專區：https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm

資本市場 櫃買中心

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