首家外銀簽「反詐騙合作意向書」 渣打銀攜手刑事警察局防詐

公私協力防詐再邁新里程！渣打銀行正式與內政部刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，成為首家加入該反詐合作機制的外商銀行，除參與由金融同業共同主導之「鷹眼識詐聯盟」外，渣打銀行亦進一步深化與警政單位的協作，攜手建構兼具科技力與反詐實效的防護網，展現在打擊金融犯罪上的積極作為。

渣打銀行總經理邢保利指出：「隨著客戶對帳戶安全與資訊安全保護的意識日益提高，金融機構不僅須持續提升自身防範金融犯罪的能力之外，更應積極拓展跨機構合作，提升整體社會防詐韌性。藉由本次與警政系統的合作，將有效利用科技創新與資訊分享，及時偵查可能的犯罪樣態，輔以前線同仁的主動介入，防杜金融犯罪的發生機會。此次與刑事警察局簽訂的「反詐騙合作意向書」，展現渣打銀行身為領導的國際性銀行，在保障客戶權益、攜手警政單位與金融同業防堵詐騙上，不斷向前推進。」

致力於打造安全及深受客戶信賴的金融服務，渣打銀行也加入由內政部警政署推動，國內36家金融機構共同參與的「鷹眼識詐聯盟」，透過跨機構經驗交流與協作機制，以金融同業的力量強化詐騙案件的預警能力，並提高可疑交易即時攔阻效率，有效保護客戶的銀行帳戶安全。