中國信託證券積極推永續 獲評企業議合銀級獎

中國信託證券致力推動永續，今年再度奪下台灣永續能源研究基金會「台灣永續投資獎（Taiwan SIA）」的個案影響力類獎項，獲評為「企業議合 銀級」，積極落實企業ESG的成果備受肯定。

中國信託證券依循對「機構投資人盡職治理守則」承諾，關注ESG相關議題，並於投資後持續掌握被投資公司ESG風險，每日關注是否有被投資公司的負面新聞及重訊內容，若被投資公司違反中國信託證券ESG重大議題，評估後將主動與公司管理層議合，並出具議合報告。每次議合中國信託證券均會重新檢視被投資公司的ESG政策執行成效，以監督其執行ESG政策，並提供公司制定ESG政策上的協助。

截至2024年底，中國信託證券已累計與台塑（1301）、聯電（2303）、鴻海（2317）、台積電（2330）、遠東新（1402）、寶成（9904）、日月光投控（3711）、正新（2105）、光寶科（2301）、欣興（3037）、緯創（3231）、聯強（2347）等12家被投資公司議合，主題包含環境保護、社會責任、公司治理；除上述因違反本公司ESG重大議題的議合行動外，2024年與32家被投資公司於平時拜訪時與管理層討論ESG執行情形，並適時給予建議協助被投資公司。

中國信託證券推動ESG不遺餘力，也屢獲獎項肯定，2024年同獎項獲得評企業議合銅級獎，2025年獎項排序進一步提升為銀級獎；此外，中國信託證券今年也在第三屆旺旺中時金融服務評鑑大賞，榮獲永續類企業社會責任獎，落實ESG的實際成果有目共睹。