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群益證歐洲財富論壇 聚焦歐洲供應鏈自主化下的投資新商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券舉辦歐股財富論壇，群益投顧董事長蔡明彥（右三）、群益金鼎證券執行副總裁洪欣如（左三）、安聯投信產品投資諮詢部副總裁胡韡耀（左二）合影比讚。圖／群益金鼎證券提供
群益金鼎證券舉辦歐股財富論壇，群益投顧董事長蔡明彥（右三）、群益金鼎證券執行副總裁洪欣如（左三）、安聯投信產品投資諮詢部副總裁胡韡耀（左二）合影比讚。圖／群益金鼎證券提供

2025年以來，歐洲股市強勢領漲，德國股市更屢創歷史新高，成為全球資金追逐焦點。面臨美國總統川普關稅政策及地緣政治變局帶來的挑戰，歐洲股市展現驚人韌性，成為資金布局的新焦點。為回應投資人對歐股投資熱度的迅速攀升，群益金鼎證券於24日在台北、25日在台中加碼舉辦「2025歐洲財富論壇」，深入剖析川普關稅風暴下的歐股黃金機會，並聚焦金融與國防工業類股的爆發潛力，為投資人提供專業前瞻的市場洞察。

「2025歐洲財富論壇」台北場，邀請群益金鼎證券資深研究員謝潤承與安聯投信產品投資諮詢部副總裁胡韡耀擔綱主講，分享歐洲經濟結構調整、政策推動及資產配置策略。謝潤承指出，自川普上任以來，他對歐洲實施多項強硬政策，包括排除歐洲參與烏俄戰爭談判、威脅撤回北約的保護、加徵高關稅，以及由於中東局勢緊張而加劇的地緣政治壓力。這些情勢促使歐洲必須加強軍事實力並推動內部團結，進而促進軍事合作與歐盟的財政改革行動，為歐盟成員國提供更多的財政彈性空間。

在此背景下，歐洲的社會思潮也從反戰轉向積極維護自身安全，並且開始促進本地企業和工業的成長。隨著美歐關係的緊張，歐洲的供應鏈自主化已成為未來的重點。預期本地製造商和金融服務商將逐步取代美國廠商，進而推動歐洲產業的發展，尤其提高金融及國防工業股票的投資潛力。

胡韡耀分析，歐洲市場本益比約15~16倍，接近歷史長期均值，也明顯低於美國市場水準，而且歐洲產業分布均衡，未過度集中於特定類股，有助降低系統性風險，為資金分散配置提供良好機會。

近年來，歐洲市場風格轉變，價值股表現強勁，修正成長與價值股長期失衡，高股息策略在此背景下展現獨特優勢。歐洲擁有眾多高股息且體質優良的企業，許多為全球產業領導者。這些企業收益來源多元，海外營收比例高，為投資組合帶來穩定性與分散效益。此外，歐洲企業在本地市場的成長潛力亦不容忽視，隨著經濟復甦，上行空間可期，猶如具吸引力的買權選擇。胡韡耀建議，投資人可長期關注並布局歐洲市場，並特別看好金融、消費和工業類股的投資機會。

群益證（6005）秉持「財富創造者」與「健康陪伴者」的品牌精神，致力成為客戶最值得信賴的投資夥伴。憑藉深厚的專業洞察與前瞻趨勢交流，助力投資人精準掌握強勢市場機遇，共同打造穩健且持續成長的財富藍圖。

6005群益證

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