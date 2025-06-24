川普宣布停火協議…台幣升值近2角 收29.536元
在川普宣布停火協議效應之下，台幣今日終場收29.536元，其中最引人矚目之處在於，台幣匯價原本在尾盤升至29.508，已瀕升破29.5關卡，但在央行臨門一腳之下，台幣終場被拉回至29.536，較昨日升值1.98角，台北外匯經紀公司全日成交量為10.37億美元，比起上午成交量為6.81億美元，下午成交不到4億美元，成交量明顯較昨日清淡。
對於中東戰事，美國總統川普宣布已有停火協議，在避險情緒消退之下，美元走弱，台幣匯率亦再度走強，今日早盤以29.7開出之後就一路升值，午盤匯價29.547元，盤中最高點為29.525元，盤中震幅1.75角，台北外匯經紀公司統計上午成交量為6.81億美元，而過了中午，震幅加劇，尤其是過了2點之後震盪頻率又增加，甚至在3點半過後看到20.508的當日最高價位，眼看就要失守29.5關卡，於是尾盤央行透過指定銀行作價的方式，讓匯率拉回至29.536，較昨日的29.734升值1.98角。
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