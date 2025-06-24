快訊

Albee不忍了！發文否認是小三：沒對不起任何人

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

川普宣布停火協議…台幣升值近2角 收29.536元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
川普宣布停火協議，台幣再走強較昨日升近2角，收29.536。報系資料照／記者黃仲明攝影
川普宣布停火協議，台幣再走強較昨日升近2角，收29.536。報系資料照／記者黃仲明攝影

川普宣布停火協議效應之下，台幣今日終場收29.536元，其中最引人矚目之處在於，台幣匯價原本在尾盤升至29.508，已瀕升破29.5關卡，但在央行臨門一腳之下，台幣終場被拉回至29.536，較昨日升值1.98角，台北外匯經紀公司全日成交量為10.37億美元，比起上午成交量為6.81億美元，下午成交不到4億美元，成交量明顯較昨日清淡。

對於中東戰事，美國總統川普宣布已有停火協議，在避險情緒消退之下，美元走弱，台幣匯率亦再度走強，今日早盤以29.7開出之後就一路升值，午盤匯價29.547元，盤中最高點為29.525元，盤中震幅1.75角，台北外匯經紀公司統計上午成交量為6.81億美元，而過了中午，震幅加劇，尤其是過了2點之後震盪頻率又增加，甚至在3點半過後看到20.508的當日最高價位，眼看就要失守29.5關卡，於是尾盤央行透過指定銀行作價的方式，讓匯率拉回至29.536，較昨日的29.734升值1.98角。

川普 台幣匯率 匯價

延伸閱讀

打破沉默！以色列政府宣布同意川普停火提議

川普：以伊同意全面停火 「12日戰爭」將告終

巴基斯坦才推薦川普爭和平獎 隔天譴責他對伊朗動武

川普喊油價勿漲勿中圈套 下令美國加速產油

相關新聞

央行：匯率有升有貶 近十年上市櫃公司匯兌利益仍有3582億元

中央銀行明日將赴經濟委員會，以「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」為題，進行專案報告...

買氣冷又卡貸？逾六成民眾盼鬆綁一般購屋族貸款限制

房市仍冷，但輝達這一針強心劑或許讓市場重新燃起希望。根據中信房屋最新調查，民眾對購屋態度仍趨保守，不過有69.9%看好輝...

首家外銀簽「反詐騙合作意向書」 渣打銀攜手刑事警察局防詐

公私協力防詐再邁新里程！渣打銀行正式與內政部刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，成為首家加入該反詐合作機制的外商銀行，除...

銀行局宣布第5家移工匯兌公司獲准設立 去年移工匯兌筆數增近5成

金管會今日宣布許可融創國際股份有限公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，該公司為第5家經金管會許可經營外籍移工國外小額匯兌業...

川普宣布停火協議…台幣升值近2角 收29.536元

在川普宣布停火協議效應之下，台幣今日終場收29.536元，其中最引人矚目之處在於，台幣匯價原本在尾盤升至29.508，已...

央行估今年油價將低於80.5美元 對通膨影響有限

央行副總裁嚴宗大將於25日赴立法院專題報告，主題為「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。