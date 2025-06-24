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央行估今年油價將低於80.5美元 對通膨影響有限

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行。報系資料照／記者許正宏攝影
中央銀行。報系資料照／記者許正宏攝影

央行副總裁嚴宗大將於25日赴立法院專題報告，主題為「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」。央行書面報告指出，美國財政赤字擴大引發投資人疑慮，自4月起美元指數與美債殖利率脫鉤，反映市場去美元化趨勢，截至目前美元指數已下跌8.7%。另方面，中東地區爆發以伊軍事衝突，布蘭特原油價格自5月底每桶64.32美元飆升至6月20日的78.73美元，對全球供應鏈穩定構成風險。

針對國際油價劇烈變動，央行分析，近期以伊衝突雖導致油價短線飆升，但全年平均原油價格預期仍將低於去年每桶80.5美元，對通膨影響尚屬有限。2025年前5月台灣CPI年增率為2.04%，核心CPI為1.65%，皆呈緩步下降趨勢。央行6月已下修全年CPI預測至1.81%、核心CPI為1.69%，反映物價壓力趨緩。

然而，通膨仍受國際原物料、地緣風險與天候因素影響，央行將持續密切關注物價走勢與供應風險，並採取妥適貨幣政策，以履行物價穩定法定職責。

油價 央行 原油價格

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