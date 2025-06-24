央行：匯率有升有貶 近十年上市櫃公司匯兌利益仍有3582億元

中央銀行明日將赴經濟委員會，以「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」為題，進行專案報告，書面報告提前出爐，其中對於國際油價表現，央行在報告中指出，由於美國關稅政策增添全球經濟下行風險，預期本年平均原油價格仍低於去年的每桶80.5美元。央行也指出，新台幣匯率有升有貶，而且不同期間造成的外幣兌換損益，應可部分互抵，對此央行也出具統計，2015年至2021年一般產業上市櫃公司雖有外幣兌換損失新台幣1167億元，但2022年至2024年有外幣兌換利益新台幣4749億 元，互抵後，近10年(2015年至2024年)的合計利益達新台幣3582億元。

央行也表示，每季會針對各行業的代表性企業進行訪談，暸解其對重大經濟金融議題看法，而在今年第二季，央行對半導體、電腦系統、紡織與機械等30多家企業訪談，企業對於避險策略表示，主要會以三種方式進行，一是以自然避險進行，亦為多數企業的主要外匯避險方式，二來則是企業將應收美元帳款或應收應付美元帳款差額，以遠期外匯進行避險；其二則是企業如未以遠期外匯避險，則收到美元貨款時，立即在匯市兌換成新台幣，消除匯率風險。

央行也表示，廠商也表示，將透過調整產、銷模式來因應，短期會先調高產品售價、降低成本支出、減少承接低毛利訂單，而中長期則會提高產品附加價值、多角化發展。而當前國際經貿金融情勢具高度不確定性，政府可協助較無能力避險的中小企業、傳產業，降低新台幣匯率波動的影響，對此央行也指出，將持續促進外匯市場有序運作，維持新台幣匯率動態穩定，政府相關主管機關也會繼續協助企業提高產品附加價值及多角化發展。

央行分析，出口會衍生進口需求，新台幣升值對出口的不利影響，部分會被進口成本下降的益處抵銷。對進口商而言，新台幣升值，進口成本下降、毛利上升，消費者亦可享受較便宜的進口消費品，對外購買力提升。

至於對出口商而言，央行從三大面向指出，台灣出口及進口主要以美元報價，但國內資源有限，出口品生產原料多仰賴國外進口，加上出口產業以資本密集型為主，需進口大量資本設備，因此，新台幣升值，雖不利出口價格競爭力及營收，但也使得進口成本下降，兩者會部分抵銷。

對於近期國際油價趨勢及因應，央行也分析，近期國際油價上漲可能屬短期現象，對國內物價影響尚屬有限。近期以伊衝突導致國際油價飆漲，布蘭特(Brent)原油現貨價格自本年5月底的每桶64.32 美元，快速升至6月20日每桶 8 78.73 美元。但美國關稅政策增添全球經濟下行風險，預期本年平均原油價格仍低於去年之每桶80.5美元。