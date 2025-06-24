嚴宗大25日赴立院揭企業抗匯策略 央行點名雙解方
央行副總裁嚴宗大將於25日赴立法院專題報告，主題為「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」。針對企業如何因應匯率波動？央行書面報告指出，根據央行與多家代表性企業訪談，多數公司採行「自然避險」與「財務避險」相結合方式。例如，部分企業會透過遠期外匯操作來避險，或將美元應收款項快速兌換為新台幣，以消除匯率風險。
至於在營運層面，央行指出，面對匯率波動，企業短期透過調整產品價格、壓低成本、減少低毛利訂單等方式應變；中長期則朝向提升產品附加價值、多角化發展、提升技術含量等方向調整，強化抗壓能力。
嚴宗大強調，對於避險能力較弱的中小企業與傳統產業，政府應加強協助。例如：央行將持續促進外匯市場有序運作，維持新台幣匯率動態穩定；其他相關主管機關則應協助推動企業轉型升級、拓展市場，降低匯率波動帶來的壓力。
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